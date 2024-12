Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 90-89: Πράσινη ανατροπή με εξωγήινο Ναν σε ματς θρίλερ στο ΟΑΚΑ

Έπειτα από δύο σερί ήττες, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με αγχωτικό τρόπο στις νίκες. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε σε ματς θρίλερ της Μπαρτσελόνα με 90-89 στο ΟΑΚΑ για την 13η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 8-5. Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ο εξωγήινος Κέντρικ Ναν, καθοριστικός στο φινάλε ο Λεσόρ.

Η Μπαρτσελόνα παρουσιάστηκε με αρκετές απουσίες στο ΟΑΚΑ, ωστόσο ήταν αποφασισμένη να κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό. Προηγήθηκε με σημαντικές διαφορές σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, ωστόσο στο τέταρτο δεκάλεπτο οι πράσινοι κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή, με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει φωτιά και να ισοπεδώνει μόνος τους Καταλανούς.

Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε την μπάλα στα χέρια του, όταν αυτή έκαιγε, βομβάρδισε με συνεχόμενα καλάθια το καλάθι της Μπαρτσελόνα στην τέταρτη περίοδο και οδήγησε τους πράσινους στη νίκη. Σημείωσε 29 πόντους και έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα.

Άξιος συμπαραστάτης του ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά και την κρίσιμη βολή, με την οποία ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο φινάλε. Εκτός κλίματος αγώνα για ακόμα μία φορά οι δύο Τούρκοι Γιουρτσεβέν και Οσμάν, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Λορέντζο Μπράουν με 18 πόντους.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο νεαρός Νούνιεζ με 21 πόντους, ενώ ο Πάρκερ τελικά αγωνίστηκε, έβαλε 15 πόντους, αλλά τα έκανε όλα λάθος στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με άλλες φορές, ξεκίνησε δυνατά παρότι παρατάχθηκε χωρίς τον Κέντρικ Ναν στην αρχική πεντάδα του και προηγήθηκε με 13-6 και με 25-19 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν για πρώτη φορά στο σκορ (33-34) στο 14’16” με καλάθι του Σατοράνσκι, ενώ τελικά οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια (45-45, 20′), με τον Ναν να βάζει ξανά καλάθι στην εκπνοή.

Kendrick Nunn can do EVERYTHING pt.2 😳🤯@nunnbetter_ beats the 1st and then the 2nd quarter buzzer#MotorolaMagicMoments @Moto @Paobcgr pic.twitter.com/SDd5xqynwR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2024

Με σερί 10-0, η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε πολύ δυνατά το τρίτο δεκάλεπτο και ξέφυγε με 7 πόντους, με τον Ναν να παλεύει μόνος του και με ακόμα (!) ένα buzzer-beater τρίποντο δια χειρός Ναν έφεραν τους πράσινους στο -6 (63-69, 30′).

Kendrick Nunn can do EVERYTHING pt.3 😳🤯



Nunn beats the 1st, 2nd and 3rd quarter buzzers#MotorolaMagicMoments @motorola pic.twitter.com/tEdSJ5UzkQ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2024

O τρομερός Αμερικανός σκόρερ έβαλε δύο σερί τρίποντα στο ξεκίνημα τέταρτης περιόδου για να διαμορφώσει το 69-69. Μήτογλου και Γκραντ σκόραραν επίσης από την περιφέρεια για το 77-71 (32’49”).

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να επιστρέψει και με τρίποντο του Πάντερ, έφερε το παιχνίδι στα ίσια (84-84) με 1’35” στο χρονόμετρο.

Δύο βολές από τον Λεσόρ, ένα καλάθι από τον Βέσελι και δύο βολές από τον Ναν διαμόρφωσαν το σκορ σε 89-86. Ο Αμπρίνες κέρδισε το 5ο φάουλ του Ναν σε προσπάθεια τριών πόντων. Έβαλε 3/3 βολές για το 89-89 με 8.9″ να απομένουν.

Στη συνέχεια, ο Λεσόρ κέρδισε φάουλ, έχασε την πρώτη βολή, έβαλε τη δεύτερη και έγραψε το τελικό 90-89 με 3.2″ να απομένουν μέχρι τη λήξη. Ο Πενιαρόγια δεν είχε time-out στη διάθεσή του και τελικά η Μπαρτσελόνα δεν πρόλαβε να σουτάρει στο τέλος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-19, 45-45, 63-69, 90-89.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Μπράουν 18 (2/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 6 (1/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ασίστ), Οσμάν, Γκραντ 8 (2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή), Ναν 29 (6/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/2 βολές), Λεσόρ 16 (5/7 δίποντα, 6/10 βολές, 8 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 4 (1/6 σουτ, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 9 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πενιαρόγια): Πάντερ 6 (0/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Άντερσον 8 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαρ, Βέσελι 7 (3/10 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Σατοράνσκι 11 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Ερνανγκόμεθ 6 (3/3 δίποντα), Νούνιεθ 19 (7/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Αμπρίνες 13 (2/5 δίποντα, 7/7 βολές), Πάρκερ 15 (6/11 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάρα 4.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 17/29 δίποντα, 13/30 τρίποντα, 17/21 βολές, 28 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 6 επιθετικά), 16 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 11 λάθη, 15 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπαρτσελόνα: 24/41 δίποντα, 10/25 τρίποντα, 11/13 βολές, 33 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 10 επιθετικά), 19 ασίστ, 6 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 12 λάθη, 25 φάουλ.