Παναθηναϊκός – Μπασκόνια ανάλυση: Το «μήνυμα» του Τολιόπουλου και οι σημαντικοί Σαμοντούροφ και Καλαϊτζάκης

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στην Μπασκόνια με 93-74 για την 23η αγωνιστική της Euroleague, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να στέλνει… μήνυμα στον Εργκίν Αταμάν και τους Σαμοντούροφ και Καλαϊτζάκη να δείχνουν την αξία τους.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος βγήκε από τη… ναφθαλίνη στη Euroleague, μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν και το… παρκάρισμα του Τι Τζέι Σόρτς από τον Εργκίν Αταμάν και έστειλε “μήνυμα” στον προπονητή του, με την εμφάνισή του στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια.

Ο Τούρκος τεχνικός θα πρέπει πάντως να εξετάσει το ροτέισον του και σε ό,τι αφορά τους Αλέξανδρο Σαμοντούροφ και Γιώργο Καλαϊτζάκη, καθώς αμφότεροι έδωσαν σημαντικές λύσεις στη νίκη επί των Βάσκων.

Η «εκκωφαντική» εμφάνιση του Τολιόπουλου

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε ρεκόρ καριέρας στη Euroleague και έδειξε έτοιμος να προσφέρει περισσότερα στον φετινό Παναθηναϊκό. Με Σλούκα, Σορτς, Γκραντ, Ναν και Σορτς στο ρόστερ του των “πρασίνων”, ο Έλληνας γκαρντ ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής στην Ευρώπη, αλλά κόντρα στην Μπασκόνια έδειξε ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ.

Μπορεί να εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Κέντρικ Ναν, αλλά έστω και έτσι, ο Βασίλης Τολιόπουλος κατάφερε να είναι πιο σημαντικός για την ομάδα του, από ό,τι έχει υπάρξει ο Τι Τζέι Σορτς σε όλα τα φετινά παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός γκαρντ δυσκολεύεται να εμφανίσει το ταλέντο του, έχοντας περιορισμένες κατοχές σε σχέση με την παρουσία του στην Παρί, την ώρα που ο Τολιόπουλος δείχνει να έχει καλύτερη ψυχολογία, ερχόμενος από τον πάγκο για να “αρπάξει” την ευκαιρία των έστω λίγων λεπτών στο παρκέ. Ο Εργκίν Αταμάν καλείται έτσι πλέον να βρει χώρο και για τον Έλληνα γκανρτ, όταν θα επιστρέψει στη δράση ο Κέντρικ Ναν, “ανοίγοντας” το ροτέισον και στους γκαρντ.

Σαμοντούροφ και Καλαϊτζάκης «πιέζουν» τον Αταμάν

Σημαντικοί ήταν όμως για τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της Μπασκόνια και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Γιώργος Καλαϊτζάκης. Ο πρώτος ήρθε από τον πάγκο στο ματς και έδωσε επιθετικές λύσεις στην ομάδα του, αλλά και κάποια ριμπάουντ, δείχνοντας στον προπονητή του, ότι δεν χρειάζεται να στηρίζεται μόνο στον Χουάντσο στο “4”.

Αντίστοιχα, ο Καλαϊτζάκης ξεκίνησε για μία ακόμη φορά βασικός σε αγώνα που ο Παναθηναϊκός “κλείδωσε” τον αντίπαλο στην άμυνά του. Όπως και με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, οι “πράσινοι” ήταν εξαιρετικοί αμυντικά, σε έναν ακόμη αγώνα που διεθνής φόργουορντ βρέθηκε για αρκετά λεπτά στο παρκέ και αυτό μόνο τυχαίο δεν φαίνεται ότι είναι.

Γενικότερα, οι τρεις Έλληνες παίκτες του “τριφυλλιού” εξέθεσαν κατά κάποιο τρόπο τον προπονητή τους, για τη διαχείριση του ρόστερ τη φετινή σεζόν, αφού ο Παναθηναϊκός μοιάζει να έχει περισσότερη ποιότητα από ό,τι έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής στη σεζόν. Μπορεί λοιπόν ο Αταμάν να έχει μάθει να κερδίζει με “σφιχτό” ροτέισον, αλλά η “υπεροπλία” της ομάδας του τον… πιέζει να ξανασκεφτεί τις επιλογές του.