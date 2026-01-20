Αθλητικά

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε ρεκόρ καριέρας στη Euroleague και αποθεώθηκε από τους οπαδούς στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

Το καλύτερό του παιχνίδι στη Euroleague έκανε ο Τολιόπουλος
Ο Τολιόπουλος πανηγυρίζει μετά το Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Τολιόπουλος πανηγυρίζει μετά το Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός “σάρωσε” την Μπασκόνια με 93-74 για την 23η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας κορυφαίο παίκτη και MVP της αναμέτρησης τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος ήρθε από το… βάθος του πάγκου για να κάνει τη διαφορά στο Telekom Center.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρήκε χρόνο συμμετοχής, λόγω του τραυματισμού του Κέντρικ Ναν και του… παροπλισμού του Τι Τζέι Σορτς από τον Εργκίν Αταμάν και έγραψε ιστορία στη Euroleague, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια.

Με τους 21 πόντους, τις 5 ασίστ και τους 21 βαθμούς στην αξιολόγηση κόντρα στους Βάσκους, ο διεθνής γκαρντ έκανε ρεκόρ σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες στη Euroleague και άκουσε τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του στο γήπεδο.

Ο Τολιόπουλος “πιέζει” πλέον και τον Αταμάν να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
306
195
128
126
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo