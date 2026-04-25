Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson 97-76: Άνετη νίκη στην GBL και τώρα Βαλένθια για τους «πράσινους»

Με το μυαλό στα κρίσιμα παιχνίδια με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει στη νίκη με 97-76 κόντρα στη Μύκονο Betsson, ολοκληρώνοντας με θετικό αποτέλεσμα την κανονική περίοδο της GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν “μοίρασε” το χρόνο στους παίκτες του και είδε τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Ντίνο Μήτογλου να βγαίνουν μπροστά και να “καθαρίζουν” τη Μύκονο Betsson, ως οι πρώτοι σκόρερ του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση.

Ο Μήτογλου είχε 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Ρογκαβόπουλο να προσθέτει 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, σε έναν Παναθηναϊκό που είχε επίσης διψήφιους τους Γκριγκόνις και Λεσόρ. Για τους ηττημένους, ο Μουρ με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Γκραντ 7 (1/1 τρίποντο, 4 ασίστ), Ναν 3 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λεσόρ 10 (5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Γκριγκόνις 12 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα), Μήτογλου 16 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σορτς 9 (2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 6 (0/4 τρίποντα), Χέιζ-Ντέιβις 9 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Ρογκαβόπουλος 15 (3/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Σαμοντούροβ 5, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 5 (1/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 3 (1), Μουρ 20 (2/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Καββαδάς 6 (7 ριμπάουντ, 4 λάθη), Σκουλίδας 6 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάναντι 16 (2/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Κινγκ 4, Γερομιχαλός 8 (2), Ερμίδης 10 (3 λάθη), Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 6 λάθη, 2 κλεψίματα), Μπριγκς (0/6 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 λάθη)