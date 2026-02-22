Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα για triple crown μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-79 τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πέτυχε τον πρώτο στόχο της σεζόν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει νέο story στο instagram στέλνοντας μήνυμα για την κατάκτηση και της Euroleague και της GBL.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο αγαπημένο του Σούνιο ανέβασε story αναφέροντας ότι στο γνωστό τραπεζάκι θα τοποθετηθούν ακόμα δύο τρόπαια του Παναθηναϊκού για να κάνουν οι πράσινοι το triple crown που είχαν κάνει τις σεζόν 2006-07 και 2008-09.

Αργά το βράδυ, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είχε κάνει ανάρτηση γράφοντας «aman aman» δείχνοντας την εμπιστοσύνη στον προπονητή της ομάδας.

«Πίσω σου θα είναι το πρώτο Κύπελλο και στη συνέχεια θα είναι ακόμα δύο», είπε ο ιδιοκτήτης των πρασίνων δείχνοντας το τραπεζάκι στην αγαπημένη του αυλή στο Σούνιο.

Αν οι πράσινοι είναι πιστοί στα θέλω του Δημήτρη Γιαννακόπουλου θα φτάσουν τη Ρεάλ στα τρία triple crown και θα είναι πίσω μόνο από την Μακάμπι που έχει έξι.