Παναθηναϊκός: Με «Aman aman» πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγύρισε την 22η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας για τον Παναθηναϊκό με ένα story στο instagram αναφερόμενο στον Εργκίν Αταμάν.

Λίγες ώρες μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μία ανάρτηση με όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Εργκίν Αταμάν συνοδευόμενο από το τραγούδι της Linet «Aman aman».

Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων έδειξε για μία ακόμα φορά την εκτίμηση που έχει στον Τούρκο προπονητή και έστειλε την στήριξή του ενόψει της δύσκολης συνέχειας που ακολουθεί για την ομάδα του σε όλες τις διοργανώσεις.