Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σήκωσε το τρόπαιο της Euroleague με τον γιο του, Παύλο – Οι αντιδράσεις στο φινάλε του τελικού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είδε τον Παναθηναϊκό κα φεύγει… κατακτητής από τον τελικό της Euroleague, «ράβοντας» στη φανέλα ου το 7ο «αστέρι».

Η απόλυτη δικαίωση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού είδε από κοντά τον τελικό των “πρασίνων” με την Ρεάλ Μαδρίτης και είδε την ομάδα του να σηκώνει μετά από 13 χρόνια τη Euroleague.

Από την 17η θέση της περασμένης σεζόν, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο μπασκετικό… Έβερεστ. Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να παρακολουθεί τον αγώνα, να είναι σκεπτικός και να πανηγυρίζει με πάθος τα καλάθια της ομάδας του, μέχρι τη στιγμή που το σφύριγμα της λήξης την έχρισε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

The moment you realize you got the 7th @paobcgr pic.twitter.com/cgunXgC7XC