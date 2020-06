Ο Νικ Καλάθης αποτελεί τα τελευταία χρόνια τον καλύτερο πόιντ γκαρντ της Euroleague με τη συνεισφορά του στην ομάδα να αφορά τόσο την επίθεση, όσο και την άμυνα.

Και μπορεί οι ασίστ του είναι αυτές που κερδίζουν συνήθως τα “φώτα”, αλλά η Euroleague δεν ξέχασε και τα κλεψίματα του, καθώς έχει τα περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη την τελευταία δεκαετία.

Πιο συγκεκριμένα, η Euroleague δημοσίευσε τα στοιχεία με τους κορυφαίους από το 2010 μέχρι σήμερα και ο Καλάθης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 281 κλεψίματα και τρίτος σε μέσο όρο, με 1,5 κλεψίματα ανά αγώνα, έναντι 1,8 του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Τζαμόν Γκόρντον και 1,6 του Μπο Μακάλεμ.

The Decade's Best: Steals from 2010 to 2020



When they don't turn into points, steals delay the opposing team from scoring and lessen the time and energy a team spends on playing defense 👋https://t.co/TGGxD9BZiZ pic.twitter.com/48on0NgG4Z