Παναθηναϊκός: Ο Μπερνάρ ανακοινώθηκε από την Ατλέτικο Μινέιρο

Ο Μπερνάρ Ντουάρτε ήταν πρωταγωνιστής στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, σκοράροντας το πρώτο γκολ στη νίκη του “τριφυλλιού” με 2-0, αλλά μετά το τέλος του αγώνα, επιβεβαίωσε την αποχώρησή του το καλοκαίρι του 2024 για την Ατλέτικο Μινέιρο.

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην κάνει πρόταση ανανέωσης στον Μπερνάρ και ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, με την Ατλέτικο Μινέιρο να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα 3,5 χρόνια.

Ο Μπερνάρ θα ολοκληρώσει τη σεζόν στον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν ήδη ελεύθερος να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμούσε και έτσι η ομάδα της πατρίδας του απέσπασε την υπογραφή του και έκανε επίσημη τη συμφωνία τους.

🐔📝 BEM-VINDO DE VOLTA À SUA CASA, BERNARD! 🏴🏳️



💪 O #Galo acertou a contratação do meio-campista Bernard até dezembro de 2027. Ídolo, CAMpeão da Libertadores 2013 e BiCAMpeão Mineiro (2012 e 2013), o atleta chega no meio do ano, após finalizar o vínculo com o seu clube… pic.twitter.com/ORq8fBMd5Y