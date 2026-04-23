Παναθηναϊκός: Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε νέο ταξίδι «αστραπή» στο Λουγκάνο της Ελβετίας

Ο Αμερικανός φόργουορντ εκμεταλλεύτηκε το ρεπό της Τρίτης (22/04/26) για να πάει στο Λουγκάνο
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε νέο ταξίδι – αστραπή και αυτή τη φορά μετά από την Ινδία και τη Σαντορίνη βρέθηκε στο Λουγκάνο της Ελβετίας, εκμεταλλευόμενος το ρεπό της Τρίτης (22/04/26). Σήμερα (23/04/26) προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκός.

Η λίμνη του Λουγκάνο ήταν το επόμενο μονοήμερο ταξίδι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις λίγες μέρες πριν τις κρίσιμες μάχες του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Ο Αμερικανός ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες στα story του στο instagram και αρχικά έκανε το ερώτημα «που νομίζετε ότι είμαι τώρα;» για να δώσει την απάντησή του λίγη ώρα αργότερα.

Το story του Χέιζ-Ντέιβις από το Λουγκάνο
Να θυμίσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχε κάνει ανάρτηση που ήταν ντυμένος αστροναύτης για να απαντήσει σε όσους σχολιάζουν τα μονοήμερα ταξίδια που κάνει.

