Παναθηναϊκός: Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε νέο ταξίδι «αστραπή» στο Λουγκάνο της Ελβετίας

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε νέο ταξίδι – αστραπή και αυτή τη φορά μετά από την Ινδία και τη Σαντορίνη βρέθηκε στο Λουγκάνο της Ελβετίας, εκμεταλλευόμενος το ρεπό της Τρίτης (22/04/26). Σήμερα (23/04/26) προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκός.

Η λίμνη του Λουγκάνο ήταν το επόμενο μονοήμερο ταξίδι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις λίγες μέρες πριν τις κρίσιμες μάχες του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Ο Αμερικανός ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες στα story του στο instagram και αρχικά έκανε το ερώτημα «που νομίζετε ότι είμαι τώρα;» για να δώσει την απάντησή του λίγη ώρα αργότερα.

Να θυμίσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχε κάνει ανάρτηση που ήταν ντυμένος αστροναύτης για να απαντήσει σε όσους σχολιάζουν τα μονοήμερα ταξίδια που κάνει.