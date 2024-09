Παναθηναϊκός: Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έφθασε στη Σλοβενία και γνωρίστηκε με τους συμπαίκτες του

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του στη Σλοβενία, έχοντας πλέον παρόντα και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος αποτελεί το τελευταίο μετεγγραφικό απόκτημα των “πρασίνων”.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έφθασε τελευταίος στη Σλοβενία και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες του, αλλά και έναν… παλιό, τον Κώστα Σλούκα.

Ο αρχηγός του “τριφυλλιού” είχε υπάρξει ξανά συμπαίκτης με τον Τούρκο σέντερ, όταν αυτός ξεκινούσε την καριέρα του, στη Φενέρμπαχτσε, υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ömer met his new teammates and reunited with @kos_slou 🤜🤛



Welcome to the squad, @omeryurtseven77 💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/Jp1AGT6kAR