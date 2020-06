Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα ως νέο προπονητή του, τον Γιώργο Βόβορα και ο προκάτοχός του στον πάγκο του Τριφυλλιού, Ρικ Πιτίνο, αποθέωσε τον πρώην βοηθό του και την επιλογή των “πρασίνων”.

Ο Αμερικανός Hall oF Famer είχε ταχθεί υπέρ αυτής της προοπτικής για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε ως σενάριο και έσπευσε να αποθεώσει τον Βόβορα μόλις έγινε γνωστή η είδηση, με μια ανάρτησή του στο twitter.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που βλέπω τον στενό φίλο μου και εξαιρετικό βοηθό μου, τον Γιώργο Βόβορα, να αναλαμβάνει, πρώτος προπονητής στον Παναθηναϊκό. Αφοσιωμένος, εργατικός και τεχνικά καταρτισμένος. Εξαιρετική επιλογή!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πιτίνο για τον Βόβορα.



So excited to see my close friend and outstanding assistant coach George Vovoras become head coach at Panathinaikos. Dedicated, hard working, and technically superb. Awesome choice!