Η μητέρα του Πάρις Λι βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και είδε από κοντά τον Αμερικανό γκαρντ να έχει σημαντική συνεισφορά στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους Μπολόνια (88-85) για τη Euroleague.

Ο Πάρις Λι σημείωσε με 15 πόντους στο… καλάθι της Βίρτους Μπολόνια, έπαιξε πολύ καλή άμυνα στον Μίλος Τεόντοσιτς και ήταν από τα “κλειδιά” της επικράτησης του Παναθηναϊκού μέσα στο ΟΑΚΑ.

Η “πράσινη” νίκη έδωσε το έναυσμα στην μητέρα του Πάρις Λι -που τον επισκέφτηκε από τις ΗΠΑ- να πανηγυρίσει έντονα το θετικό αποτέλεσμα, στήνοντας μάλιστα “τρελό” χορό.

Μάλιστα, ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” έσπευσε να την πάρει αγκαλιά και να φωτογραφηθεί μαζί της. «Η μητέρα μου ήρθε εδώ και έφερε ενέργεια. Μου διάβασε την Βίβλο και μαγείρεψε γιατί αύριο έχουμε Thanks giving», είπε ο Λι στην κάμερα της NOVA, όσον αφορά την επίσκεψη της μητέρας του.

.@_plee1 mom was hyped for the win😂 pic.twitter.com/ckcuBUGd0x