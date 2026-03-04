Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1: Πήρε το «τρίποντο» με νέα καλή εμφάνιση και βρέθηκε μόνος στην 4η θέση της Super League

Ο Παναθηναϊκός μπήκε φορτσάτος κόντρα στον ΟΦΗ και με δυο γρήγορα γκολ έφτασε στη νίκη μέσα στη Λεωφόρο, στο εξ αναβολής ματς για την 1η αγωνιστική της Super League. Παρά τη μείωση του σκορ από τους Κρητικούς, οι “πράσινοι” επικράτησαν 4-1 και ανέβηκαν μόνοι στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League.

Ο Γεντβάι άνοιξε το… δρόμο, οι Σάντσες και Αντίνο πέτυχαν τα πρώτα τους γκολ με την πράσινη φανέλα, ο Ζαρουρί έβαλε μια γκολάρα και ο Παναθηναϊκός “έσβησε” την αγωνιστική υποχρέωση που είχε στη Super League με μια νέα πειστική εμφάνιση, έφτασε τους 42 βαθμούς και άφησε τον Λεβαδειακό στο -3 και στην 5η θέση, λίγες ημέρες πριν τον αντιμετωπίσει στην Βοιωτία. Απ’ την άλλη, ο ΟΦΗ έμεινε στους 28 βαθμούς, ισόβαθμος του Άρη και θα συνεχίσει τη “μάχη” του για μια θέση στα playoffs για τις θέσεις 58, έχοντας φυσικά και παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η αναμέτρηση…

Όπως και στο πρόσφατο ματς των δυο ομάδων για το δεύτερο γύρο της Super League, έτσι και σήμερα (04.03.2026) ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με ένα γρήγορο γκολ. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, γεμίζοντας στην περιοχή στο 7′, ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ για το 1-0.

Έχοντας το… πάνω χέρι, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει ψηλά και στο 15′ έφτασε στο 2-0. Από κλέψιμο του Μπακασέτα και παράλληλη κίνηση του Τετέι, ο Σάντσες έγινε κάτοχος της μπάλας, σούταρε με δύναμη και χαμηλά, για να… ανοίξει λογαριασμό με το “τριφύλλι”, πετυχαίνοντας το 2-0 από πολύ νωρίς!

Το καλό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού είχε και μια κακή είδηση για τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός είχε στο 20′ τον Ίνγκσον να μη μπορεί να συνεχίσει και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή (ο Ζαρουρί πέρασε στο ματς, πήρε τη δεξιά πτέρυγα και ο Κάτρης πήγε στα σέντερ μπακ). Τέσσερα λεπτά μετά, το “τριφύλλι” έχασε τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει ξανά, με τον Χριστογεώργο να βγάζει με δυσκολία την κοντινή κεφαλιά του Ταμπόρδα.

Το παιχνίδι έχασε σε ρυθμό για αρκετά λεπτά, με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να γίνουν απειλητικές με ατομικές προσπάθειες παικτών (Νους, Αντίνο και Τετέι ήταν αυτού που προσπάθησαν να σκοράρουν). Ο ΟΦΗ βρήκε την ιδανική στιγμή για να “χτυπήσει” την εστία του Λαφόν, μειώνοντας σε 2-1. Μετά από καταπληκτική συνεργασία του Νους με τον Αθανασίου στο 456+1′, ο δεύτερος έκανε την παράλληλη σέντρα από αριστερά και ο Σαλσίδο -με φανταστικό τακουνάκι εξ επαφής- μείωσε σε 2-1.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Χρήστος Κόντης προσπάθησε να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του στον άξονα, βάζοντας τον Μπαΐνοβιτς στη θέση του Κανελόπουλου. Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πλησίασε απειλητικά τα καρέ του Παναθηναϊκού με Σαλσίδο (47′) και Φούντα (48′). Ο Παναθηναϊκός ήταν όμως αυτός που έφτασε στο 3-1 στο 51′. Αρχικά, ο Τετέι τροφοδότησε τον Σάντσες στα δεξιά της περιοχής, με τον Σενγκέλια να τον προλαβαίνει πριν πλασάρει, ωστόσο ο Αντίνο ακολουθούσε και πέτυχε το γκολ.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα και στο 73′ έχασαν τεράστια ευκαιρία για να σκοράρουν ξανά. Παρά τα τραβήγματα του Ανδρούτσου, ο Τετέι μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, κέρδισε μια κόντρα, βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ με τον Χρηστογεώργο, αλλά ο πορτιέρε του ΟΦΗ έδιωξε με το πόδι.

Το… κερασάκι στην τούρτα για τους γηπεδούχους ήρθε στο 85′, με τον Ζαρουρί να πιάνει ένα εκπληκτικό σουτ και να “γράφει” το τελικό 4-1.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).

Βοηθοί διαιτητή: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Βασίλης Μωυσιάδης (Γρεβενών).

4ος διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής).

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων).

AVAR: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)