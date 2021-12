Ο Ολυμπιακός πέρασε από το ΟΑΚΑ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 84-65 για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τη ρεβάνς για την ήττα στο ΣΕΦ για το ελληνικό πρωτάθλημα κι έδωσε συνέχεια στη φοβερή πορεία της στην Ευρώπη, ανεβαίνοντας στο 12-5.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίστηκε χωρίς τον Σαντ Ρος, πάλεψε αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού στην τέταρτη περίοδο, υποχωρώντας στο 4-13.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Βεζένκοφ και Σλούκας. Ο πρώτος μέτρησε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο δεύτερος είχε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ κι 6 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους, ενώ κλειδί της νίκης ήταν ο ΜακΚίσικ (18π.)., ο οποίος έκανε τη διαφορά στην τέταρτη περίοδο, διαλύοντας την πράσινη άμυνα.

Από πλευράς ηττημένων, κορυφαίος ήταν ο Παπαγιάννης με 14 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 τάπες. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Νέντοβιτς με 17 πόντους. Ο Σέρβος έχασε αρκετά σουτ, έκανε 6 λάθη, ενώ είχε ακόμα 4 ριμπάουντ κι 7 ασίστ.

Ο αγώνας:

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι τέρμα πατημένο στο γκάζι στο παρκέ του ΟΑΚΑ, βάζοντας από νωρίς πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Τα γρήγορα φάουλ που χρεώθηκε ο Γουόκαπ δεν επηρέασαν τους Πειραιώτες, καθώς ο Κώστας Σλούκας μπήκε γρήγορα στο παρκέ κι έκανε τη διαφορά.

Ο Έλληνας γκαρντ τα έβαζε από παντού, με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει με 7-15 στο ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 18-25.

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και κατάφερε να ξεφύγει με 16 πόντους (23-39), αλλά ο Παναθηναϊκός, με αιχμή του δόρατος στην επίθεση τους Νέντοβιτς και Οκάρο Γουάιτ, έτρεξε σερί 9-0 και μείωσε στους 7 πόντους (32-39 στο 15′.)

.@paobcgr hit the perfect run from one end to the other 😍#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kJhNmPlHsn — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 23, 2021

Στα τελευταία πέντε λεπτά του πρώτου μέρους, ο Παναθηναϊκός έμεινε άποντος, ο Ολυμπιακός σημείωσε 6 πόντους και πήγε στα αποδυτήρια με +13 (32-45).

Οι επιθέσεις έδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις άμυνες στην τρίτη περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να εγκλωβίζει τον Ολυμπιακό και με επιμέρους σκορ 19-9 να πλησιάσει στους τρεις πόντους (51-54) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο άλλαξαν οι ρόλοι, με τον Παναθηναϊκό να εγκλωβίζεται και τον Ολυμπιακό να βρίσκει μεγάλα σουτ δια χειρός Βεζένκοφ, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας του και την έφερε στο +12 (60-72) τρία λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα.

Ο Νέντοβιτς προσπάθησε να πάρει την ομάδα πάνω του, όπως στο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος στο ΣΕΦ, αλλά δεν τα κατάφερε, με τον Ολυμπιακό να φεύγει με το διπλό στο ΟΑΚΑ και να συνεχίζει να ονειρεύεται πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-25, 32-45, 51-54, 84-65.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 2 (1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 6:28), Μέικον 7 (2/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Παπαγιάννης 14 (7/9 δίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 μπλοκ), Μποχωρίδης 6 (2), Παπαπέτρου 9 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη), Κασελάκης 3 (0/3 σουτ, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Γουάιτ 7 (3/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 17 (3/6 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Έβανς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 18 (2/5 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λαρεντζάκης 2 (0/7 τρίποντα), Φαλ 4 (1/4 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Σλούκας 16 (4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μάρτιν 7 (3/5 δίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 14 (2/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πρίντεζης, Παπανικολάου 3 (1), ΜακΚίσικ 18 (3/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/4 βολές).

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 20/35 δίποντα, 6/27 τρίποντα, 7/10 βολές, 38 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 6 επιθετικά), 17 ασίστ, 4 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 13 λάθη.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 17/37 δίποντα, 13/37 τρίποντα, 11/12 βολές, 39 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 11 επιθετικά), 17 ασίστ, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 8 λάθη.