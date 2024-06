Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δίνουν το πρώτο τους παιχνίδι στους τελικούς της Basket League, οι οποίοι και θα κριθούν στις τρεις νίκες, με τους “πράσινους” να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Η σειρά των τελικών της Basket League ξεκινάει έτσι στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός έχει ένα κατάμεστο γήπεδο στο πλευρό του και ο Ολυμπιακός αναζητά το μπρέικ, που θα τον μετατρέψει σε φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός έρχεται με… φόρα από την κατάκτηση της Euroleague, θα προσπαθήσει να “εκθρονίσει” τον Ολυμπιακό, να κατακτήσει και πάλι το πρωτάθλημα μετά τη σεζόν 2020-21 και να σηκώσει για 41η φορά τον τίτλο. Απ’ την άλλη, οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν να βγάλουν αντίδραση -μετά την τρίτη θέση στη Euroleague- να πάρουν την τρίτη σερί κούπα στη Basket League, να φτάσουν τα 15 πρωταθλήματα κι έτσι να κάνουν το νταμπλ.

Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν έχει διαθέσιμους όλους τους παίκτες του και επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας από την πλευρά του, έχει σημαντικές απουσίες στη θέση “5” μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Μουστάφα Φαλ, αφού ο Μόουζες Ράιτ είχε ήδη επιλεχθεί να μείνει εκτός από το ρόστερ του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός έχει μόνο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για σέντερ και καλείται να κάνει “αλχημείες”.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν αναμετρηθεί επτά φορές κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Η αρχή έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν οι Πειραιώτες βγήκαν νικητές στον τελικό του Σούπερ Καπ (75-51).

Οι “ερυθρόλευκοι” πανηγύρισαν και μερικές ημέρες αργότερα στο ΟΑΚΑ, νικώντας 88-78 στην παράταση (76-76 η κανονική διάρκεια) για την Euroleague, ενώ ακολούθησαν δύο συνεχόμενες νίκες του Παναθηναϊκού για την Basket League, με 66-54 στο ΣΕΦ και με 85-80 στο ΟΑΚΑ.

Οι Πειραιώτες κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας με 69-58 στον τελικό που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ νίκησαν και με 71-65 στην έδρα τους για τον δεύτερο γύρο της regular season της Euroleague. Τέλος, οι “πράσινοι” επιβλήθηκαν με 77-71, στο πιο πρόσφατο ντέρμπι, τον περασμένο Απρίλιο για την ενδιάμεση φάση στη Basket League.

Διαιτητές του αποψινού πρώτου τελικού είναι οι Παπαπέτρου, Καρπάνος και Θεονάς.

Ο δεύτερος τελικός διεξάγεται στο ΣΕΦ, την Παρασκευή (07/06, 21:3), ενώ ο 3ος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (10/06, 21:15) στο ΟΑΚΑ. Ο πρωταθλητής Ελλάδας 2024 να κρίνεται στις τρεις νίκες (best of five).