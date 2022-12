Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, με τον Στόγιαν Βράνκοβιτς να δίνει το “παρών” στο γήπεδο.

Το ΟΑΚΑ είναι κατάμεστο για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και ο Βράνκοβιτς αποθεώθηκε από τον κόσμο του “τριφυλλιού”, ενώ και ο ίδιος εξέφρασε την αγάπη του για την ομάδα, στην οποία αγωνίστηκε την τετραετία 1992-96.

Στο γήπεδο βρίσκεται πάντως και ένας ακόμη πρώην “πράσινος”, ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος μαζί με τον συμπαίκτη του στη Μονακό, Ντόντα Χολ, παρακολουθεί το ματς του Παναθηναϊκού.

