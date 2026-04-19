Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός live για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League

Super League Playoffs 2η αγωνιστική
0
-
2
1ο ημίχρονο
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League με τους Πειραιώτες να «καίγονται» για τη νίκη, μετά την επικράτηση της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ.
21:47 | 19.04.2026
46'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέι
Ο Βραζιλιάνος κέρδισε στη δύναμη τους Ίνγκασον και Ερνάντεθ και πλάσαρε υποδειγματικά τον Λαφόν για να κάνει το 0-2 για τον Ολυμπιακό
21:45 | 19.04.2026
45'
Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων
21:41 | 19.04.2026
Αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας
21:40 | 19.04.2026
Στο γήπεδο είναι και ο Δημήτρης Διαμαντίδης
21:38 | 19.04.2026
38'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό
Ο Τετέι σέρβιρε στον Ταμπόρδα και ο αυτός σούταρε με τη μία με την μπάλα να περνάει πάνω από την εστία
21:36 | 19.04.2026
Ο Ολυμπιακός πριν το γκολ έχασε απίθανη ευκαιρία με τον Ελ Κααμπί
Ο Λαφόν έκανε απίθανη απόκρουση σε πλασέ του Μαροκινού από κοντινή απόσταση για να δει την Κροάτη αμυντικό στη συνέχεια να δίνει την ευκαιρία στον Μάρτινς να σκοράρει
21:32 | 19.04.2026
33'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Μάρτινς
Παιδικό λάθος του Γεντβάι. Έκανε ασίστ ουσιαστικά στον Πορτογάλο
21:30 | 19.04.2026
29'
Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό
Ο Τσικίνιο δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Λαφόν
21:29 | 19.04.2026
29'
Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απειλήσει, όμως η κεφαλιά του Τετέι μετά από σέντρα του Καλάμπρια πέρασε παράλληλα
21:22 | 19.04.2026
21'
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ζήτησαν δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ορτέγκα για ένα φάουλ πάνω στον Τετέι
Ο Μέλερ δεν θεώρησε ότι το μαρκάρισμα ήταν για να αποβληθεί ο Αργεντινός μπακ
21:18 | 19.04.2026
Στο γήπεδο για το παιχνίδι είναι και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, μαζίο με τον πατέρα του, Γιώργο
21:17 | 19.04.2026
16'
Νεά ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Καλάμπρια βρήκε τον Τετέι, ο οποίος από πλεονεκτική θέση έκανε κακό τελείωμα και δεν απείλησε την εστία του Τζολάκη
21:14 | 19.04.2026
16'
Από μία καλή ευκαιρία για τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής
Το ντέρμπι έχει πολλά δυνατά μαρκαρίσματα και οι δύο ομάδες ψάχνουν να χτυπήσουν στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας
21:14 | 19.04.2026
Κίτρινη κάρτα στον Τεττέι για μαρκάρισμα στον Έσε
21:12 | 19.04.2026
12'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία του Ελ Κααμπί
Ο Μαροκινός πήρε την μπάλα από μακρινή μπαλιά του Έσε, βρέθηκε απέναντι από τον Λαφόν, όμως νικήθηκε κατά κράτος από τον τερματοφύλακα των πρασίνων
21:08 | 19.04.2026
9'
Κίτρινη κάρτα στον Ορτέγκα για μαρκάρισμα πάνω στον Ταμπόδα
21:07 | 19.04.2026
7'
Χωρίς καλό ρυθμό το παιχνίδι μέχρι στιγμής με αρκετές δυνατές μονομαχίες
21:02 | 19.04.2026
1'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα
Ο Αντίνο βγήκε στην πλάτη της άμυνας έκανε παράλληλη σέντρα στον Ταμπόρδα και αυτός δοκίμασε να σκοράρει με τον Τζολάκη να απομακρύνει
21:00 | 19.04.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι των «αιωνίων»
20:59 | 19.04.2026
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Γονιού στη Λεωφόρο
20:58 | 19.04.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στη Λεωφόρο
20:57 | 19.04.2026
Θερμή χειραψία και συζήτηση Μπενίτεθ και Μεντιλίμπαρ
20:55 | 19.04.2026
Οι δύο ομάδες πάτησαν στον αγωνιστικό χώρο
20:54 | 19.04.2026
Σε 73 παιχνιδιά με τους πράσινους γηπεδούχους, ο Παναθηναϊκός έχει 22 νίκες, ο Ολυμπιακός 20 και 31 έχουν λήξει ισόπαλα
20:49 | 19.04.2026
Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ
VAR: Κλέι Ρούπερτι
AVAR: Γερούν Μάνσοτ
Βοηθοι: Ιμπραχίμ Τσαγκλάρ Ουγιάρτσαν Αμπντουλάχ Μπόρα Οζκάρα
Τεταρτος: Χρήστος Βεργέτης
20:48 | 19.04.2026
Στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας στη Λεωφόρο οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 1-1
Ντέσερς και Ελ Κααμπί είχαν σκοράρει
20:48 | 19.04.2026
Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Λουίζ, Βέζο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι
20:48 | 19.04.2026
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι οι Κότσαρης, Τουμπά, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς
20:47 | 19.04.2026
Με τον Ροντινέι στα εξτρέμ και χωρίς τον Ποντένσε αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του ο Μεντιλίμπαρ
Στην κορυφή μόνος του ο Ελ Κααμπί
20:47 | 19.04.2026
H ενδεκάδα του Ολυμπιακού
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί
20:44 | 19.04.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Κυριακόπουλος,Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι
20:44 | 19.04.2026
Αργεντίνικο πηγαδάκι στη Λεωφόρο
Αντίνο, Ταμπόρδα και Σιπιόνι τα είπαν πριν την προθέρμανση των δύο ομάδων
20:41 | 19.04.2026
Ο Παναθηναϊκός θέλει να εξαντλήσει τις ελπίδες του για να τερματίσει πάνω από την τέταρτη θέση, μετά την ολοκλήρωση των Playoffs
20:40 | 19.04.2026
Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη μόνο τη νίκη για να παραμείνει στο -5 από την ΑΕΚ μετά τη 2η αγωνιστική
20:40 | 19.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό