Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, για τη 18η αγωνιστική της Superleague.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι στον Βόλο, επιλέγοντας τους Χουάνκαρ, Ρούμπεν Πέρεθ και Μαουρίσιο αντί του τιμωρημένου Σάντσες και των Αλεξανδρόπουλου και Λούντκβιστ αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κώτσιρα, Βέλεθ, Σένκεφελντ και Χουάνκαρ τετράδα στην άμυνα. Ρούμπεν Πέρεθ, Μαουρίσιο και Βιγιαφάνιες θα παίξουν στον άξονα, με τους Αϊτόρ-Παλάσιος στα άκρα και τον Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με 3-4-3. Στο τέρμα θα είναιο Βατσλίκ, με τον Μανωλά να κάνει ντεμπούτο στην ενδεκάδα όντας ο ένας εκ των τριών στόπερ και οι Παπασταθόπουλος, Μπα οι άλλοι δύο. Λαλά, Ρέαμπτσουκ τα δύο μπακ-χαφ, με τους Εμβιλά, Καμαρά στον άξονα. Μασούρας και Ρόνι Λόπες στα άκρα της επίθεσης με τον Τικίνιο στη θέση του Ελ Αραμπί στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/3ff8UrmvUF