Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το τραγικό λάθος του Γεντβάι και τα γκολ των Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι για το 0-2 στη Λεωφόρο

Ο Κροάτης αμυντικός του Παναθηναϊκού έκανε... δώρο το πρώτο γκολ στον Ζέλσον Μαρτίνς
Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο προβάδισμα νίκης στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, μιας και προηγήθηκε με 2-0 με τα γκολ των Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι.

Στο 33′ ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ, έπειτα από απίθανη γκάφα του Γεντβάι. Ο Κροάτης στόπερ έδωσε ασίστ στον Ζέλσον Μαρτίνς, καθώς γύρισε την μπάλα προς τον Λαφόν χωρίς να κοιτάξει ότι βρισκόταν εκεί ο Πορτογάλος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τραβούσε τα μαλλιά του πριν καν ολοκληρωθεί η φάση.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ολυμπιακός βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Ροντινέι, ο οποίος ανενόχλητος εκτέλεσε τον Λαφόν μέσα από την περιοχή για το 0-2.

