Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Οπαδοί αποθέωσαν την αποστολή της ομάδας βόλεϊ γυναικών πριν τον πρώτο τελικό του Challenge Cup στην Ιταλία

Οι πράσινες δίνουν την πρώτη μάχη για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Πεζάρο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλεφόλια στο Πεζάρο (11/03/26, 21:00, Cosmote Sport 7) για τον πρώτο τελικό του Challenge Cup και ορισμένοι φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής και τόνωσαν το ηθικό των παικτριών της ομάδας βόλεϊ.

Οι βολεϊμπολίστριες του Παναθηναϊκού θα παλέψουν για να γυρίσουν στην Ελλάδα με θετικό αποτέλεσμα για να έχουν το πάνω χέρι στον επαναληπτικό τελικό του Challenge Cup, που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας (18/03/26).

Στο πλευρό της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού δεν γινόταν να μην βρεθούν οι οπαδοί της ομάδας σε έναν ευρωπαϊκό τελικό και ξεπροβόδισαν τις αθλήτριες που κατευθύνονταν για το γήπεδο του πρώτου τελικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
60
57
55
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo