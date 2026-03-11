Παναθηναϊκός: Οπαδοί αποθέωσαν την αποστολή της ομάδας βόλεϊ γυναικών πριν τον πρώτο τελικό του Challenge Cup στην Ιταλία

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλεφόλια στο Πεζάρο (11/03/26, 21:00, Cosmote Sport 7) για τον πρώτο τελικό του Challenge Cup και ορισμένοι φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής και τόνωσαν το ηθικό των παικτριών της ομάδας βόλεϊ.

Οι βολεϊμπολίστριες του Παναθηναϊκού θα παλέψουν για να γυρίσουν στην Ελλάδα με θετικό αποτέλεσμα για να έχουν το πάνω χέρι στον επαναληπτικό τελικό του Challenge Cup, που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας (18/03/26).

Στο πλευρό της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού δεν γινόταν να μην βρεθούν οι οπαδοί της ομάδας σε έναν ευρωπαϊκό τελικό και ξεπροβόδισαν τις αθλήτριες που κατευθύνονταν για το γήπεδο του πρώτου τελικού.