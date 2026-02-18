Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει το τέταρτο εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης
Ο Χέιζ Ντέιβις
Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
Προημιτελικός
Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

19:52 | 18.02.2026

Σορτς και Φαρίντ θα δουν το παιχνίδι από τον πάγκο. Έμειναν εκτός εξάδας ξένων του τριφυλλιού

19:52 | 18.02.2026
19:52 | 18.02.2026
Ο Χέιζ Ντέιβις στα πράσινα
19:49 | 18.02.2026
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού

Ο Αμερικανός είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα

19:49 | 18.02.2026
Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ

Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Χουγκάζ, Ομορούγι, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλλιος, Μουρ.

 
19:48 | 18.02.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου

19:48 | 18.02.2026
19:47 | 18.02.2026
Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Ηρακλή
19:46 | 18.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τέταρτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης

