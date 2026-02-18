Ηρακλής – Μύκονος Betsson 93-65: Με περίπατο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας οι Θεσσαλονικείς

Την πρόκριση του στα ημιτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ πανηγύρισε ο Ηρακλής. Οι Θεσσαλονικείς ήταν εντυπωσιακοί στον τρίτο χρονικά προημιτελικό, διαλύοντας τη Μύκονο Betsson με 93-65.

Ο Ηρακλής προκρίθηκε δια περιπάτου στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (19/2/2026) τον νικητή του τέταρτου προημιτελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας δεν χρήζει ιδιαίτερης κριτικής, μιας και ο Ηρακλής ξέφυγε με μεγάλες διψήφιες διαφορές από τα πρώτα λεπτά και δεν κινδύνευσε ποτέ μέσα στο παιχνίδι.

Από την πλευρά της, η Μύκονος Betsson δεν θύμισε σε τίποτα την ομάδα που έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στο πρωτάθλημα, χάνοντας με κάτω τα χέρια τον αγώνα με τους Θεσσαλονικείς.

Ο αγώνας

Τα πρώτα ισορροπημένα λεπτά (10-6, 3’25’’) μετατράπηκαν σε μια αντεπίθεση διαρκείας του Ηρακλή, ο οποίος με τον Τσιακμά να μετρά 3/3 τρίποντα έχτισε νωρίς μια διαφορά. Έφτασε στο +10 (16-6, 415’’) και από εκεί στο 21-6 (6’) με την μπάλα να κυκλοφορεί εξαιρετικά.

Η απόσταση διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα (24-10 στο 17’25’’, 28-12 στο 9’20’’) για να κλείσει το πρώτο μισό 30-14 με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Σον Κρίστιαν Σμιθ.

Η Μύκονος προσπάθησε να πλησιάσει (36-19, 14’), αλλά οι Θεσσαλονικείς έδειχναν να έχουν λύσεις για κάθε πρόβλημα. Έφτασαν στο +23 (48-25, 18’) και έκλεισαν το πρώτο μισό με το σκορ στο 54-29. Ο Ηρακλής δεν απειλήθηκε ούτε στο δεύτερο μισό με τον δείκτη της διαφοράς να ανεβαίνει και να φτάνει στη νίκη με το τελικό 93-65.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65.

HΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 24 (1), Στρονγκ 9 (1), Ντάρκο Κέλι 14 (4), Σμιθ 17, Τσιακμάς 11 (3), Μωραϊτης 7, Γουέρ 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας Γιαννίκος, Κομνιανίδης.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 7, Μουρ 19 (1), Ρέι 10 (2), Καββαδάς 2, Γερομιχαλός Π. 3, Ερμείδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4, Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 7, Μπριγκς 8.