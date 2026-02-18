Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Τη φανέλα με την Ακρόπολη φόρεσαν οι παίκτες του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και οι παίκτες του φόρεσαν για πρώτη φορά φέτος, τη φανέλα που απεικονίζει την Ακρόπολη.

Μετά από σχετικό αίτημα του ίδιου του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, οι παίκτες του “τριφυλλιού” επανέφεραν τις φανέλες με την Ακρόπολη, που είχαν σχεδιαστεί για την ομάδα τη σεζόν 2023-24.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τις… τυχερές εμφανίσεις του “τριφυλλιού”, αφού με αυτές έφθασαν στην κατάκτηση της Euroleague, αλλά και του πρωταθλήματος Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό. Ως εκ τούτου, ελπίζουν ότι θα αποδειχθούν εξίσου… γούρικες και στο Κύπελλο Ελλάδας.