Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης live για την 26η αγωνιστική της Euroleague

Νίκη στο ντέρμπι για... αντιστροφή κλίματος ψάχνει ο Παναθηναϊκός
Ο Σορτς
Euroleague
26η αγωνιστική
Ο Σορτς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει τη νίκη για να… διώξει αρνητικό “κλίμα” στην ομάδα, μετά την ήττα από τον Άρη στην GBL.

21:28 | 03.02.2026

11-19 με τρίποντο του Καμπάτσο

21:28 | 03.02.2026
Τάιμ άουτ
21:27 | 03.02.2026

11-16 με τον Αλμπάλδε για τη Ρεάλ

21:27 | 03.02.2026

11-14 με τρίποντο του Χουάντσο

21:26 | 03.02.2026

8-14 με τον Χεζόνια να έχει 8 πόντους

21:24 | 03.02.2026
Δεν δίνουν βολές οι διαιτητές!
21:23 | 03.02.2026

Challenge του Αταμάν για τρεις βολές στον Σορτς

21:22 | 03.02.2026

8-12 με τον Σορτς να έχει 6 πόντους για τον Παναθηναϊκό

21:22 | 03.02.2026

Η Ρεάλ έχει 12 πόντους με 4 τρίποντα στο ξεκίνημα του αγώνα

21:21 | 03.02.2026
Εικόνες από την κερκίδα του T-Center
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΡΕΑΛ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:20 | 03.02.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΡΕΑΛ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:19 | 03.02.2026

6-12 με τρίποντο του Αλμπάλδε

21:19 | 03.02.2026

6-9 με τον Σορτς και πάλι ο Παναθηναϊκός

21:18 | 03.02.2026

4-9 με τρίποντο του Οκέκε

21:18 | 03.02.2026

4-6 με τον Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:17 | 03.02.2026

2-6 με 2/2 τρίποντα του Χεζόνια

21:17 | 03.02.2026

2-3 με τον Οσμάν το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού

21:16 | 03.02.2026

0-3 με τρίποντο του Χεζόνια

21:15 | 03.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:15 | 03.02.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:14 | 03.02.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο και Φαρίντ

21:13 | 03.02.2026
Η πεντάδα της Ρεάλ Μαδρίτης

Καμπάτσο, Αλμπάλδε, Χεζόνια, Οκέκε και Ταβάρες

21:11 | 03.02.2026

Ο Αταμάν αποθεώθηκε πάντως από τον κόσμο κατά την είσοδό του στο παρκέ

21:10 | 03.02.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Ζαμοϊσκί 

21:10 | 03.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ρεκόρ 15-10 στην κατάταξη της Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης οριακά πάνω του με 16-9

21:09 | 03.02.2026
Η 12άδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Σαμοντούροβ, Χουάντσο, Μήτογλου

21:07 | 03.02.2026

Η νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτσι αναγκαία και μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα στον Παναθηναϊκό

21:07 | 03.02.2026
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
«Απασφάλισε» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παίκτες και προπονητές είστε ξεφτιλισμένοι, να παραιτηθείτε όλοι»
«Βολές» κατά πάντων στον Παναθηναϊκό από τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ
21:04 | 03.02.2026

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη στη Euroleague, αλλά η ήττα από τον Άρη στην GBL έχει προκαλέσει εσωστρέφεια στην ομάδα

21:02 | 03.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague

21:01 | 03.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
