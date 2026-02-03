Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης live για την 26η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει τη νίκη για να… διώξει αρνητικό “κλίμα” στην ομάδα, μετά την ήττα από τον Άρη στην GBL.