Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης live για την 26η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει τη νίκη για να… διώξει αρνητικό “κλίμα” στην ομάδα, μετά την ήττα από τον Άρη στην GBL.
11-19 με τρίποντο του Καμπάτσο
11-16 με τον Αλμπάλδε για τη Ρεάλ
11-14 με τρίποντο του Χουάντσο
8-14 με τον Χεζόνια να έχει 8 πόντους
Challenge του Αταμάν για τρεις βολές στον Σορτς
8-12 με τον Σορτς να έχει 6 πόντους για τον Παναθηναϊκό
Η Ρεάλ έχει 12 πόντους με 4 τρίποντα στο ξεκίνημα του αγώνα
6-12 με τρίποντο του Αλμπάλδε
6-9 με τον Σορτς και πάλι ο Παναθηναϊκός
4-9 με τρίποντο του Οκέκε
4-6 με τον Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός
2-6 με 2/2 τρίποντα του Χεζόνια
2-3 με τον Οσμάν το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού
0-3 με τρίποντο του Χεζόνια
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Σορτς, Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο και Φαρίντ
Καμπάτσο, Αλμπάλδε, Χεζόνια, Οκέκε και Ταβάρες
Ο Αταμάν αποθεώθηκε πάντως από τον κόσμο κατά την είσοδό του στο παρκέ
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Ζαμοϊσκί
Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ρεκόρ 15-10 στην κατάταξη της Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης οριακά πάνω του με 16-9
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Σαμοντούροβ, Χουάντσο, Μήτογλου
Η νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτσι αναγκαία και μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη στη Euroleague, αλλά η ήττα από τον Άρη στην GBL έχει προκαλέσει εσωστρέφεια στην ομάδα
