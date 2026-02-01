«Απασφάλισε» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παίκτες και προπονητές είστε ξεφτιλισμένοι, να παραιτηθείτε όλοι»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 102-95 από τον Άρη στην GBL και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέσπασε κατά του προπονητή και των παικτών της ομάδας του, για την εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη.

Με μήνυμά του στο instagram, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε “σκληρή γλώσσα” κατά του προπονητή και των παικτών του Παναθηναϊκού για την ήττα από τον Άρη.

Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου

«Προπονητές, βοηθοί προπονητές, παίκτες, όλοι σας: δεν έχετε ιδέα που παιζεται. Ελπίζω, όταν έρθετε στην Αθήνα, αν έχετε στοιχειώδη αξιοπρέπεια, να παραιτηθείτε όλοι. Είστε πλήρως ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας.

Και το χειρότερο; Δεν ακούτε τίποτα. Δεν γίνεται, με μπάτζετ 40 εκατομμυρίων, να χάνετε από τον Άρη. Λίγη σοβαρότητα, λίγη αυτογνωσία. Καταλάβετε επιτέλους ποιοι είστε και τι εκπροσωπείτε.

Στον Παναθηναϊκό αναμένονται πλέον εξελίξεις.