Αθλητικά

«Απασφάλισε» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παίκτες και προπονητές είστε ξεφτιλισμένοι, να παραιτηθείτε όλοι»

«Βολές» κατά πάντων στον Παναθηναϊκό από τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αγώνα του Παναθηναϊκού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 102-95 από τον Άρη στην GBL και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέσπασε κατά του προπονητή και των παικτών της ομάδας του, για την εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη.

Με μήνυμά του στο instagram, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε “σκληρή γλώσσα” κατά του προπονητή και των παικτών του Παναθηναϊκού για την ήττα από τον Άρη.

Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου

«Προπονητές, βοηθοί προπονητές, παίκτες, όλοι σας: δεν έχετε ιδέα που παιζεται. Ελπίζω, όταν έρθετε στην Αθήνα, αν έχετε στοιχειώδη αξιοπρέπεια, να παραιτηθείτε όλοι. Είστε πλήρως ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας.

Και το χειρότερο; Δεν ακούτε τίποτα. Δεν γίνεται, με μπάτζετ 40 εκατομμυρίων, να χάνετε από τον Άρη. Λίγη σοβαρότητα, λίγη αυτογνωσία. Καταλάβετε επιτέλους ποιοι είστε και τι εκπροσωπείτε.

 
Στον Παναθηναϊκό αναμένονται πλέον εξελίξεις.
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
88
48
44
41
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo