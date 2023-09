Ο Παναθηναϊκός μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο twitter θέλησε να αποθεώσει τον Μάρκους Μπεργκ με αφορμή την απόσυρση του Σουηδού επιθετικού από το ποδόσφαιρο.

Ο Μάρκους Μπεργκ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών, με τον Σουηδό επιθετικό ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στην πλάτη να αναγκάζεται να πάρει την συγκεκριμένη απόφαση λίγο νωρίτερα από ότι περίμενε.

Μια από τις ομάδες που δέθηκε ιδιαίτερα ήταν αναμφίβολα ο Παναθηναϊκός, με την φανέλα του οποίου αγωνίστηκε σε 150 παιχνίδια σκοράροντας 95 γκολ.

Στο πλαίσιο αυτή οι «πράσινοι» μέσω twitter θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα στον Μπεργκ, χαρακτηρίζοντας τον θρύλο της ομάδας, ενώ παράλληλα του ευχήθηκαν να απολαύσει την απόσυρση του.

Green legend Marcus Berg

Thank you for the memories

Enjoy your retirement!

And don’t forget: “Είναι τρελός ο Σουηδός!”#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/VWSkjhz74w