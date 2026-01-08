Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Σε πολύ προχωρημένες επαφές με τη Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή για τον Παναθηναϊκο και τον 20χρονο εξτρέμ
Αντίνο
Ο Αντίνο με τη φανέλα της Κ20 της Αργενιτνής/ (AP Photo/Ariana Cubillos)

Ο Παναθηναϊκός είναι όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σέζαρ Λουίς Μερλό.

Με βάση το τελευταίο δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός προσφέρει 6.000.000 ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του Αντίνο. Αυτό το ποσό ταιριάζει με όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες ώρες, από άλλα μέσα της Αργεντινής.

Έχει γίνει γνωστό και το συμβόλαιο που προσφέρει στον παίκτη ο Παναθηναϊκός. Η πρόταση των πρασίνων στον Αργεντινό εξτρέμ είναι της τάξεως των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για 4,5 ή 5,5 χρόνια. Ο Αντίνο αυτή τη στιγμή στη Γοδόι Κρουζ παίρνει κατά πολύ λιγότερα χρήματα.

Ο παίκτης φαίνεται ότι δε θέλει να συνεχίσει στην Αργεντινή και τη Ρίβερ Πλέιτ και έχει αποφασίσει να περάσει τον Ατλαντικό για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Το προσεχές διάστημα θα γίνει γνωστή η έκβαση της ιστορίας Παναθηναϊκού – Αντίνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
336
157
131
130
118
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo