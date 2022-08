Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον επαναληπτικό με τη Σλάβια Πράγας, με τους Αλεξανδρόπουλο και Σένκεφελντ να είναι διαθέσιμοι για την αυριανή αναμέτρηση (11/8).

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σλάβια Πράγας (11/8, 20:30, COSMOTE SPORT 2 HD) για τον γ΄προκριματικό γύρο του Europa Conference League, με τους Σένκεφελντ και Αλεξανδρόπουλο να έχουν ξεπεράσει την ίωση που τους ταλαιπωρούσε και να είναι κανονικά στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, ενώ η μοναδική απουσία για το ”τριφύλλι” είναι του τιμωρημένου Παλάσιος, ο οποίος αποβλήθηκε στον πρώτο αγώνα στη Τσεχία.

Η ενημέρωση του ΠΑΟ

“Με την απογευματινή προπόνηση της Τετάρτης στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της τρίτης προκριματικής φάσης του Europa Conference League με αντίπαλο τη Σλάβια Πράγας, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Αυγούστου στις 20:30 στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Το πρόγραμμα προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και τακτική.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Στη λίστα συμπεριλήφθηκαν οι Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Πέρεθ, Σένκεφελντ, Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Καρλίτος, Γκάνεα, Σάντσες, Τσέριν, Κουρμπέλης, Αϊτόρ, Μάγκνουσον, Σιδεράς, Κώτσιρας, Σάρλια, Πούγγουρας, Σαρδέλης, Φρόκου, Ηλιάδης, Καμπετσής.

Ο Παλάσιος είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί.”

Η αποστολή του ΠΑΟ

