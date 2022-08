Είναι πλέον επίσημο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Καρλίτος στη Λέγκια Βαρσοβίας, με τους ”πράσινους” να ευχαριστούν τον Ισπανό επιθετικό για την προσφορά του στην ομάδα.

Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Καρλίτος ύστερα από 2μιση χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Το ενδιαφέρον της Λέγκια Βαρσοβίας είχε δελεάσει από την αρχή τον Ισπανό επιθετικό ο οποίος επιθυμούσε να πάρει μετεγγραφή σε ομάδα που θα είναι στις βασικές επιλογές του προπονητή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός εκτός από το ποσό που θα καρπωθεί από την μετεγγραφή του παίκτη θα έχει και ένα επιπλέον όφελος, αφού ο Ισπανός επιθετικός χάρισε λεφτά από το υπάρχον συμβόλαιο του.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

Έπειτα από 2,5 χρόνια ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Είχαμε κάποιες υπέροχες στιγμές μαζί. Μια φορά πράσινος, πάντα πράσινος», αναφέρει το «τριφύλλι» σε ανάρτησή του.

After 2,5 years it’s time to say goodbye! We had some great moments together ☘ Once a Green, always a Green 🟢⚪ #Panathinaikos pic.twitter.com/XnmxysQBg1