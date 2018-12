Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Πιτίνο! Έρχεται στην Ελλάδα ο θρυλικός προπονητής του NCAA

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, μετά τη βαριά ήττα από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Ο Τσάβι Πασκουάλ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, με τους ανθρώπους του “τριφυλλιού” να έχουν ήδη βρει τον αντικαταστάτη του. Το όνομα αυτού, Ρικ Πιτίνο!

Ο 66χρονος θρυλικός προπονητής ομάδων του NCAA τα έχει βρει σε όλα με τους “πράσινους” κι ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα. Ο πολύπειρος Αμερικανός τεχνικός θα αναλάβει άμεσα τα ηνία του “τριφυλλιού”, με τη συμφωνία να προκαλεί αίσθηση στον κόσμο του μπάσκετ.

“Ο Ρικ Πιτίνο, που είναι μέλος του Naismith Hall of Fame, ολοκληρώνει τη συμφωνία του για να γίνει πρώτος προπονητής της δυνατής ομάδας της Euroleague, του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, όπως λένε οι πληροφορίες του ESPN”, έγραψε στο twitter ο έγκυρος ρεπόρτερ του “ESPN”, Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Naismith Hall of Fame coach Rick Pitino is finalizing a deal to become head coach of EuroLeague power Panathinkaikos of Greece, sources told ESPN.

