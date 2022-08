Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί κι επίσημα ο Χάουαρντ Σαντ Ρος. Η πράσινη ΚΑΕ γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Κουβανό γκαρντ/φόργουορντ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός και ο Χάουαρντ Σαντ Ρος έλυσαν τη συνεργασία τους, παρά το γεγονός ότι ο Κουβανός άσος είχε έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους πράσινους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον Σαντ Ρος για την προσφορά του στην ομάδα, με την οποία ο Κουβανός πανηγύρισε την κατάκτηση 1 πρωταθλήματος, 1 κυπέλλου και 1 Σούπερ Καπ στην Ελλάδα.

Thank you & good luck in your next chapter☘️🙏🏾#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/iBlYD32u6F