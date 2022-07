Ο Νεμάνια Νέντοβιτς αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους μέσω ανάρτησης να ευχαριστούν τον Σέρβο για την προσφορά του.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μετά από δυο χρόνια αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, επιστρέφοντας στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Σέρβος ήταν από τις σταθερές μονάδες του Παναθηναϊκού τα τελευταία δυο χρόνια, με τους πράσινους να ευχαριστούν τον Νέντοβιτς για όσα προσέφερε για την ομάδα.

Η ανάρτηση του ΠΑΟ

«Σε ευχαριστούμε για όλα. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο μέλλον,» ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Σέρβο γκαρντ που φόρεσε την πράσινη φανέλα τη διετία 2020-22.

Thanks for everything, @nedovic1624! We wish you the best of luck for the future. #paobc #panathinaikosbcopap pic.twitter.com/AItAVeDvgn