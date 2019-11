Παναθηναϊκός: “Τρελάθηκε” ο Πιτίνο στον πάγκο! “Κυριαρχήστε στο γαμ@%& το ματς” video

Έξαλλος με τους παίκτες του στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τη Μπασκόνια, ο Ρικ Πιτίνο, άρχισε να τους… μαλώνει για τις αντιδράσεις τους στο παρκέ, καθώς είχαν χάσει 7 αμυντικά ριμπάουντ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Αμερικανός τεχνικός ανέβασε έτσι τους τόνους, φωνάζοντας: «Δεν χτυπάτε κόσμο. Πρέπει να παλέψετε γι’ αυτό. Επιτρέψατε δύο τρίποντα, δεν πήρατε ριμπάουντ. Είστε καλύτεροι από αυτό! Ελάτε! Κυριαρχήστε στο γαμ*** παιχνίδι! Πάμε!».

🎥 ⁦@RealPitino⁩ is back

“You are better than that, dominate the fucking game”#pao #paobc #EuroLeague #PAOBAS pic.twitter.com/pjkKgoYPlo

