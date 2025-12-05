Παναθηναϊκός – Βαλένθια live για τη 14η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την 5η σερί νίκη του στη διοργάνωση, ώστε να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης.
Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε έμμεσο τρίποντο στο τρανζίσιον μετά από καλάθι του!
74-80 με καλάθι και φάουλ του Τόμπσον
74-77 με πολύ δύσκολο καλάθι του Σορτς
72-77 με τρομερό κάρφωμα του Ναν
70-77 με δύσκολο καλάθι του Τόμπσον για τη Βαλένθια
Νέο χαμένο ριμπάουντ από τον Παναθηναϊκό
Απίστευτη αρχική απόφαση του διαιτητή, με τον Γκραντ να έχει κάνει οριακά απλό φάουλ
Αντιαθλητικό φάουλ στον Γκραντ δίνουν τώρα οι διαιτητές, κάνει challenge ο Αταμάν
Ο Παναθηναϊκός έχει "σφίξει" την άμυνά του, αλλά χάνει σημαντικά ριμπάουντ
70-75 με τρίποντο του Σορτς από νέο κλέψιμο του Γκραντ
Χαμένες επιθέσεις όμως από τους πράσινους
Με 5άδα... άμυνας τώρα ο Παναθηναϊκός: Σορτς, Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος και Φαρίντ
Κλέψιμο από τον Γκραντ
67-75 με 2/2 βολές του Σορτς
Ο Παναθηναϊκός κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο στο τέταρτο δεκάλεπτο
65-75 με τον Σακό
65-73 με τρίποντο του Ρίβερς αυξάνει τη διαφορά η Βαλένθια
65-70 με τον Μήτογλου από ασίστ του Σλούκα
63-70 με τρίποντο του Τέιλορ μετά από επιθετικό ριμπάουντ
63-67 με τον Ρίβερς για τη Βαλένθια
63-65 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός έκανε λάθος επαναφορά στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, αλλά δεν το πλήρωσε
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 27-17 στο τρίτο δεκάλεπτο και πλέον καλείται να φθάσει σε ανατροπή στην τελευταία περίοδο του αγώνα.
61-65 με buzzer beater τρίποντο για τη Βαλένθια! Καταστροφική τελευταία επίθεση από τον Παναθηναϊκό, που με το χρόνο όλο δικό του, έκανε κακό σουτ και επέτρεψε στην ισπανική ομάδα να βρει αμαρκάριστο τρίποντο στη λήξη του χρόνου
61-62 με τρίποντο του Σλούκα που ξεσηκώνει το ΟΑΚΑ!
58-62 με τον Τόμπσον να αποτελεί πρόβλημα για την άμυνα του "τριφυλλιού"
58-59 με τον Σορτς ο Παναθηναϊκός
56-59 με τις δύο ομάδες να σκοράρουν μόνο με βολές στα τελευταία λεπτά
56-57 με βολές του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό
54-57 με βολές για τη Βαλένθια
54-55 με 2/2 βολές του Σλούκα
52-55 με τον Ντελαρέα για τη Βαλένθια
52-53 με φόλοου του Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό
50-53 εύστοχος και στη βολή
50-52 με απίθανο καλάθι και φάουλ του Μπάντιο! Πέταξε την μπάλα πέφτοντας ο παίκτης της Βαλένθια
50-50 με καλάθι και φάουλ του ασταμάτητου Ναν!
47-50 με τρίποντο του Μπάντιο για τη Βαλένθια
47-47 με τον Ναν να έχει 16 πόντους για τον Παναθηναϊκό
45-47 με 1/2 βολές του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
44-47 με νέο καλάθι για τη Βαλένθια στον αιφνιδιασμό
44-45 με 7-0 σερί για τη Βαλένθια
44-43 με τρίποντο του Τόμπσον μειώνει στον πόντο η Βαλένθια
44-40 με τον Τέιλορ για τη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στη Βαλένθια να "τρέξει" ένα σερί 9-0 και να προηγηθεί ξανά στο σκορ μετά το ξεκίνημα, αλλά με ένα δικό του εξαιρετικό φινάλε στο δεύτερο δεκάλεπτο, πήγε με το υπέρ του 44-38 στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο του αγώνα.
Άστοχη η Βαλένθια στην τελευταία επίθεση
44-38 με τρίποντο του Ναν στη λήξη του χρόνου της επίθεσης του Παναθηναϊκού
41-38 με 1/2 βολές του Γιούρτσεβεν
40-38 μειώνει η Βαλένθια
40-36 με 2/2 βολές του Σλούκα
38-36 με τρίποντο του Σορτς από μία ακόμη ασίστ του Σλούκα
35-36 με τον Τέιλορ να έχει 8 πόντους για τη Βαλένθια
35-34 με τρίποντο του Σλούκα
32-34 με τρίποντο η Βαλένθια παίρνει ξανά το προβάδισμα στο σκορ, για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα του αγώνα
32-31 εύστοχος και στη βολή
32-30 με καλάθι και φάουλ του Πουέρτο, μειώνει κι άλλο η Βαλένθια
32-28 με τον Πραντίγια για τη Βαλένθια
32-25 με τον Ναν να επιστρέφει "ζεστός" στο παρκέ
0/2 βολές από τον Σορτς τώρα
30-25 με δύο διαδοχικά καλάθια από τον Τόμπσον μειώνει η Βαλένθια
30-21 με ρεσιτάλ του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
27-21 με μαγική ασίστ του Γκραντ στον Ναν
25-21 με τη Βαλένθια να στέκεται τυχερή μετά από φοβερή άμυνα του Γκραντ
25-19 με καλάθι και φάουλ του Μήτογλου, που ευστόχησε και στη βολή για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε "κρύος" επιθετικά το ματς, αλλά ο Ναν τον... ζέστανε με τους 9 δικούς του πόντους και παρά τη μείωση του σκορ από τη Βαλένθια στο τέλος, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το 22-19 υπέρ του.
22-19 με τον Μήτογλου στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στο δεκάλεπτο
20-19 με τον Σίμα για τη Βαλένθια
20-17 με κάρφωμα του Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό
18-17 μειώνει με Κοστέλο η Βαλένθια
18-14 μειώνει η Βαλένθια
18-11 με τον Ναν και πάλι ο Παναθηναϊκός
16-11 με τρίποντο του Ναν
13-11 με φοβερό καλάθι του Ναν για τον Παναθηναϊκό
11-11 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια
11-8 με καλάθι και φάουλ του Σορτς που ευστόχησε και στη βολή
8-8 με τρίποντο του Χουάντσο ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός
5-8 με τον Ναν
3-8 με τον Σακό αυξάνει το προβάδισμά της η Βαλένθια μετά από 1/2 βολές του Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό
2-6 με νέο τρίποντο του Τέιλορ
2-3 με τρίποντο του Τέιλορ για τη Βαλένθια
2-0 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Φαρίντ
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Μπελόσεβιτς, Νέντοβιτς και Βίλιους
Ο Παναθηναϊκός "τρέχει" όμως και ένα σερί τεσσάρων νικών στη διοργάνωση, το οποίο και έχει την ευκαιρία να διευρύνει μπροστά στους οπαδούς του
Οι "πράσινοι" έχουν ρεκόρ 9-4 στην κατάταξη της Euroleague, με τη Βαλένθια να είναι 6η με 8-5
Ο Παναθηναϊκός έμεινε στη δεύτερη θέση μετά τη χθεσινή νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά έχει την ευκαιρία να πιάσει ξανά κορυφή, με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Βαλένθια
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Euroleague