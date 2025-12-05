Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με Γιούρτσεβεν η 12αδα του «τριφυλλιού» στο παιχνίδι της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (05/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague στο Telekom Center Athens και ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε τη 12άδα του “τριφυλλιού”.

Σε αυτή βρίσκεται όπως αναμενόταν, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος και επιστρέφει από τον τραυματισμό του, ενώ εκτός έμειναν και από το Παναθηναϊκός – Βαλένθια, οι Ματίας Λεσόρ, Τσεντί Οσμάν, Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.