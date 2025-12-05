Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με Γιούρτσεβεν η 12αδα του «τριφυλλιού» στο παιχνίδι της Euroleague

Μέσα και ο Τούρκος σέντερ για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια
Ο Γιούρτσεβεν
Ο Γιούρτσεβεν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (05/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague στο Telekom Center Athens και ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε τη 12άδα του “τριφυλλιού”.

Σε αυτή βρίσκεται όπως αναμενόταν, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος και επιστρέφει από τον τραυματισμό του, ενώ εκτός έμειναν και από το Παναθηναϊκός – Βαλένθια, οι Ματίας Λεσόρ, Τσεντί Οσμάν, Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
133
101
75
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo