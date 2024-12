Παναθηναϊκός: «Βαθύτατη ευγνωμοσύνη στην Μπασκόνια για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε την Μπασκόνια για την υποστήριξη, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ στο μεταξύ τους παιχνίδι στο ΟΑΚΑ για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και της Μπασκόνια έγιναν ένα στο κέντρο του γηπέδου, με τον Μάρκους Χάουαρντ να προσεύχεται για τον Ματίας Λεσόρ και να προσφέρει την πιο ανατριχιαστική στιγμή της σεζόν στην Euroleague.

BASKETBALL UNITES



All the members of the Green Family would like to express their deepest gratitude to the organisation of @Baskonia for their solidarity and support #WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/1UlXt4Uzuq