Με κορυφαίο τον Ντέρικ Γουίλιαμς και με άξιους συμπαραστάτες τους Γουόλτερς, Μπέικον και Λι, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε δύσκολη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια (88-85), σε ματς για την 9η αγωνιστική στη Euroleague. Στην πρώτη παράταση κρίθηκε το ματς.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το.. θρίλερ με την Βίρτουςε Μπολόνια στο ΟΑΚΑ (88-85) και επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα στη Euroleague, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 3-6, λίγα 24ωρασ πριν υποδεχθεί την Βιλερμπάν (25/11, 21:00), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Κορυφαίος του… παρκέ ήταν ο Γουίλιαμς με 26 πόντους, μεγάλο ματς έκανε ο Γουόλτερς (18 πόντοι με 5/8 τρίποντα), καθοριστικός στο φινάλε ο Μπέικον (14 πόντοι), ενώ ο Λι πέτυχε 15 πόντους, έχοντας τη μητέρα του στην εξέδρα.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να δώσει γρήγορο τέμπο στο ματς, με τους Γουόλτερς και Παπαγιάννη να παίρνουν τις περισσότερες προσπάθειες. Την ίδια στιγμή, η Βίρτους Μπολόνια στηρίχθηκε στους ψηλούς της, κυρίως στον Τζεϊτέ, αλλά ήταν άστοχη. Το σκορ έμεινε σε χαμηλά επίπεδα, μέχρι τα μέσα της πρώτης περιόδου. Οι Ιταλοί όμως έκαναν ένα σερί 12-0 και το 6-3 υπέρ των γηπεδούχων έγινε 15-6 υπέρ των φιλοξενούμενων. Ο Χάκετ ξεχώρισε σε επίθεση και άμυνα. Μετά από περίπου 4 λεπτά, το “τριφύλλι” σκόραρε και πάλι, με βολές του Γκουντάιτις (15-7). Οι “πράσινοι” συνέχισαν να είναι άστοχοι, δυσκολεύτηκαν να αντιμετωπίσουν τις ασίστ του Τεόντοσιτς, αλλά έβγαλαν… ενέργεια στο φινάλε της περιόδου και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο, βρισκόμενοι στο -9 (21-12).

Ο Παναθηναϊκός πίεσε τον Τεόντοσιτς με τον Λι, αλλά ο Οτζελέγιε είχε τον τρόπο για να σκοράρει. Το “τριφύλλι” όμως είχε ένα ξέσπασμα και με σερί 7-0 μείωσε σε 28-24. Οι γηπεδούχοι εμφάνισαν ένα πολύ καλό πρόσωπο στη συνέχεια, έβγαλαν πάθος και μείωσαν στους 2 πόντους (32-30). Το ματς απέκτησε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, με το “τριφύλλι” να πατάει.. γκάζι -κυρίως με τις προσπάθειες του Μπέικον- και την Μπολόνια να αντέχει, με τους πόντους του Λούνμπεργκ. Πάντως, οι “πράσινοι” είχαν βρει καλό ρυθμό και πήγαν στα αποδυτήρια στο -3 (41-38).

Παναθηναϊκός και Μπολόνια πήγαν… χέρι χέρι για μεγάλο μέρος της 3ης περιόδου. Κάθε φορά που οι παίκτες του Ράντονιτς πλησίαζαν στην ισοφάριση, αυτοί του Σκαριόλο έβρισκαν καλάθια που τους έδιναν “ανάσα”. Ο Οτζελέγιε συνέχιζε να κάνει “ζημιά” στο καλάθι της ελληνικής ομάδας και -από τους δυο πόντους- η διαφορά ανέβηκε και πάλι στους 8 (53-45).

Και πάλι όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε πάθος και με μπροστάρηδες τους Γουόλτερς και Γουίλιαμς κατάφερε να πάρει… κεφάλι στο σκορ (56-55) μετά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και να φτάσει και στο 62-55 με τα τρίποντα των Λι και Γουίλιαμς. Ο Τεόντοσιτς πέτυχε επτά σερί πόντους, αλλά ο Γουίλιαμς διαμόρφωσε το 67-62 του τρίτου δεκαλέπτου. (Γουίλιαμς, Λι και Γουόλτερς έβαλαν όλους τους πόντους των γηπεδούχων στην 3η περίοδο).

Το ματς μπήκε στην τελική του ευθεία, με τις δυο ομάδες να κάνουν βιαστικές κινήσεις και να είναι άστοχες. Ο Παναθηναϊκός έδειξε να κάνει τα λιγότερα λάθη, ο Γουίλιαμς συνέχισε να πρωταγωνιστεί, αλλά η Μνπολόνια έκανε ένα σερί 5-0 και μείωσε στον πόντο (74-73). Το δύσκολο τρίποντο του Τεόντοσιτς έβαλε την ιταλική ομάδα και πάλι μπροστά στο σκορ (76-74) 1:22 πριν τη λήξη του ματς.

Ο Μπέικον στάθηκε άστοχος σε τρίποντο, αλλά ο Οτζαϊντέ έχασε το… άχαστο, κάτω από το καλάθι του Παναθηναϊκού, στα 11.6 πριν τη λήξη. Ο Σκαριόλο πήρε τάιμ άουτ, αλλά ο Τεόντοσιτς δεν μπόρεσε να πετύχει το νικητήριο καλάθι, όπως και ο Λι -σουτάροντας πίσω από τη σέντρα- κι έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Everyone held their breath at this moment😅 @_plee1 pic.twitter.com/aDBphWDmEb

Το… θρίλερ του ΟΑΚΑ κρίθηκε στα τελευταία του σουτ. Οι δυο ομάδες δεν κατάφεραν να ξεφύγουν στο σκορ, με την Μπολόνια να παίρνει δυο φορές το προβάδισμα (83-80 και 85-83). Το “τριφύλλι” όμως είχε τις λύσεις και έφτασε στο +1 με το τρίποντο του Γουίλιαμς στα 16,2 δεύτερα. Ο Λούντμπεργκ έκανε ανέλπιστο επιθετικό φάουλ, ο Μπέικον έβαλε τις βολές που πήρε στη συνέχεια και ο Τεόντοσιτς ήταν άστοχος στο τελευταίο σουτ της βραδιάς.

Here is the game winning @DWXXIII three for @paobcgr 🔥#EveryGameMatters pic.twitter.com/gVRF03MxqJ