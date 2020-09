Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη “ανοιχτή” του προπόνηση στο ΟΑΚΑ, με τον τεχνικό του Τριφυλλιού, Γιώργο Βόβορα, να δηλώνει στη Media Day ότι ζει το όνειρό του ως πρώτος προπονητής της ομάδας.

Δηλώσεις στην “πράσινη” Media Day έκαναν και ο νέος αρχηγός των “πρασίνων” Ιωάννης Παπαπέτρου, αλλά κι ο Δημήτρης Διαμαντίδης, για λογαριασμό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

“Θέλουμε να έχουμε σωστή νοοτροπία. Πιέζουμε γι αυτό και στην προπόνηση και στα φιλικά. Αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Στις δύσκολες στιγμές των αγώνων να είμαστε σωστοί και στις λεπτομέρειες. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο μπορεί να αλλάξουν πολλά. Εκεί θέλω οι παίκτες μου να είναι σκληροί. Αυτό το περιμένω ειδικά από τα παιδιά με εμπειρία και ταλέντο. Από τα παιδιά που θα βοηθήσουν και τους υπόλοιπους. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Και όταν είναι καλά να μην ενθουσιαζόμαστε.

Και αυτό είναι δύσκολο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αλλάξει το μυαλό και η νοοτροπία μας. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα παιδιά προέρχονται από σχεδόν 6 μήνες αποχής και θέλουν χρόνο προσαρμογής. Σίγουρα όλο αυτό το διάστημα δούλεψαν όσο καλύτερα μπορούσαν αλλά αν δεν παίζεις δεν αρκεί. Αυτό βέβαια είναι πρόβλημα για όλες τις ομάδες. Μέσα από τα φιλικά θα έχουμε την ευκαιρία να το αλλάξουμε”.

Για την μέχρι τώρα εμπειρία του ως πρώτος προπονητής: “Το καλοκαίρι είχε πολύ δουλειά για να φτιάξουμε την ομάδα. Σίγουρα είναι διαφορετικό να είσαι βοηθός και διαφορετικό να είσαι πρώτος. Αυτό που λέω στους δικούς μου ανθρώπους είναι πως ζω το όνειρό μου . Σίγουρα νιώθω μεγαλύτερη αγάπη από τον κόσμο και νιώθω πιο έντονη την λαχτάρα του να δει την ομάδα να βρίσκεται και πάλι στην κορυφή”.

Για τις αντιδράσεις προς το πρόσωπό του: “Είμαι πολλά χρόνια στον σύλλογο και γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις. Σίγουρα θα υπάρξει μεγάλη πίεση και σύγκριση με τους προηγούμενους προπονητές. Το ξέρω και έχω προετοιμαστεί γι αυτό. Πιστεύω όμως πως αν καταφέρουμε να χτίσουμε μια ομάδα με ταυτότητα, που θα παλεύει ο κόσμος θα είναι δίπλα μας”.

Για την συνεργασία του με τους Αλβέρτη και Διαμαντίδη: “Δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερο ξεκίνημα στην προπονητική μου καριέρα από το να συνεργάζομαι με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Από το καλοκαίρι και τις πρώτες μας συζητήσεις μου έδωσαν να καταλάβω πόση μεγάλη σημασία έχουν τα απλά πράγματα. Στις συζητήσεις μας άκουσα πάνω από 100 φορές την λέξη οικογένεια”.

“Θα είμαστε μια πολύ αθλητική ομάδα. Έχουμε πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και αυτό μας δίνει την δυνατότητα να βγάζουμε φουλ ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η ταυτότητα της ομάδας μας ξεκινάει από την άμυνα. Έχουμε παίκτες σκληρούς, έχουμε παίκτες που ξέρουν να υπηρετούν αυτό το πλάνο. Και το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν πολύ στο κλίμα ενότητας στην ομάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό”.

Για το ότι από φέτος είναι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού: “Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε πως όλοι έχουν τον ρόλο τους. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Μπορεί κάποιες φορές να επικεντρωνόμαστε σε έναν παίκτη ξεχωριστά αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό. Ακόμα και ο 15ος και 16ος παικτης μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία μέσα στην ομάδα.

Συζητούσαμε για τον Δίπλαρο ο οποίος είναι εξαιρετικός στις προπονήσεις και η παραμονή του μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική. Ο ρόλος του αρχηγού είναι πολύ σημαντικός. Του… άτυπου υπαρχηγού εξίσου. Του παίκτη εκείνου που θα φτιάξει το κλίμα στα αποδυτήρια άλλο τόσο. Όλοι μαζί πρέπει να ηγηθούμε. Εγώ είμαι απλά ο αρχηγός”.

Για το αν η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει στις στραβές: “Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα και σίγουρα δεν μπορώ να προβλέψω αν έχουμε το μέταλλο. Αυτό έχει να κάνει με την εμπιερία του κάθε παίκτη, αλλά και με το από τι είναι φτιαγμένος. Έχουμε σκληρά παιδιά. Έχουμε παίκτες που στα δύσκολα θα βγουν μπροστά για να κάνουν το κάτι παραπάνω. Οι συμπαίκτες μου βλέπουν πολύ σοβαρά το μπάσκετ και αυτό είναι πολύ σημαντικό”.

Για τις άδειες εξέδρες: “Εμάς ίσως μας επηρεάζει περισσότερο από άλλες ομάδες γιατί το ΟΑΚΑ είναι η καλύτερη, ή από τις καλύτερες έδρες της Ευρώπης. Από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι καιροί είναι περίεργοι. Στην αρχή σίγουρα θα είναι δύσκολα. Μακάρι μετά να βρεθεί το εμβόλιο και να αλλάξουν τα δεδομένα”.

«Ο Παναθηναϊκός έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα. Είναι μια νέα προσπάθεια για εμάς. Θα κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε τον Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό».

