Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε αλλά ήταν ψύχραιμος στα κρίσιμα και άφησε τους «κυανέρυθρους» στην τελευταία θέση στη GBL

Αήττητος και… 20/20 στη GBL. Ο Ολυμπιακός είδε τον Πανιώνιο να τον “κοιτάζει στα μάτια”, βρέθηκε πίσω στο σκορ στα μέσα της 4ης περιόδου, αλλά έφυγε τελικά με τη νίκη από τη Γλυφάδα (71-79).

Ο Πανιώνιος έκανε… κατάθεση ψυχής, απείλησε το αήττητο σερί του Ολυμπιακού -που έβγαλε σωματική και ψυχολογική κούραση- ωστόσο η ποιότητα των Πειραιωτών “μίλησε” την κατάλληλη στιγμή κι έτσι ήρθε το “ερυθρόλευκο” διπλό”.

Το ματς “σημαδεύτηκε” από την αποβολή του Εβάν Φουρνιέ, με ντισκαλιφιέ. Στα 6:22 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με το σκορ στο 21-28 υπέρ των «ερυθρόλευκων», ο Γάλλος γκαρντ κατευθύνθηκε εμφανώς εκνευρισμένος προς την εξέδρα, δείχνοντας έναν φίλαθλο του Πανιωνίου. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον Φουρνιέ να βγαίνει εκτός αγωνιστικών ορίων και να έρχεται πολύ κοντά με τον συγκεκριμένο οπαδό, πριν τον σταματήσουν συμπαίκτες του.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Τζόουνς με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ καθοριστικός ήταν ο Λαρεντζάκης με 9 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Από την πλευρά των γηπεδούχων ξεχώρισε ο Τόμασον με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα σχεδόν σε ολόκληρο το παιχνίδι. Ο Τόμασον με τρίποντο έγραψε το 64-63 στο 33′ για το πρώτο κυανέρυθρο προβάδισμα και το ματς έγινε “ροντέο”. Ο Λαρεντζάκης έβαλε μεγάλο σουτ από την γωνία για το 68-72 στο 38′ και ο Τζόουνς κάρφωσε αμέσως μετά για το +6 που οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν πια να ανατρέψουν.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-57, 71-79.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 9 (3/5 δίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Λέμον 9 (3/6 δίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Τόμασον 21 (3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 9/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κρούζερ 4, Γκίκας 3 (1), Τέιλορ (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 λάθη), Τσαλμπούρης 12 (1/1 δίποντο, 3/8 τρίποντα, 1/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Λούις 7, Γόντικας, Νικολαΐδης 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Γουορντ 8 (3/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ), Βεζένκοβ 24 (6/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 5 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Τζόουνς 11 (3/4 δίποντα, 5/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Λαρεντζάκης 9 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μόρις, Παπανικολάου 1, Νετζήπογλου, Πίτερς 6 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Χολ 5 (4 ριμπάουντ), Φουρνιέ 6 (1)

Τα ομαδικά στατιστικά του Πανιωνίου: 16/25 δίποντα, 6/24 τρίποντα, 21/25 βολές, 24 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 2 επιθετικά), 15 ασίστ, 8 κλεψίματα, 16 λάθη, 27 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 17/31 δίποντα, 7/28 τρίποντα, 24/30 βολές, 43 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 16 επιθετικά), 19 ασίστ, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 15 λάθη, 20 φάουλ