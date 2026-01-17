Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1: Τεράστια νίκη ανάσα για τους γηπεδούχους με γκολ στις καθυστερήσεις

Ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε μετά από δέκα συνεχόμενες ήττες στην Super League, νικώντας 2-1 την Κηφισιά με τον Μασκανάκη «λυτρωτή» στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης της 17ης αγωνιστικής.

Η Κηφισιά είχε προηγηθεί στην αναμέτρηση χάρη στο γκολ του Χριστόπουλου στο 30′, που εκμεταλλεύτηκε την ωραία ασίστ του Σόουζα και νίκησε τον Τσομπανίδη στο τετ α τετ. Ο Γκελασβίλι ισοφάρισε για τον Πανσερραϊκό στο 59′ και έβαλε φωτιά στο παιχνίδι, αλλά και τον κόσμο στην εξίσωση.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασκανάκης μετά από παράλληλη σέντρα του Καρέλη νίκησε με πλασέ τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς και χάρισε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του, που είχε μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία, εξαιτίας των δέκα συνεχόμενων ηττών.

Η τελευταία νίκη και μοναδική μέχρι πρότινος, του Πανσερραϊκού στη Super League ήταν κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο ίδιο γήπεδο πάλι με 2-1 τον Οκτώβριο, με τον Μάρας τότε να δίνει το τρίποντο και πάλι στην εκπνοή (88′).

Τους 8 βαθμούς στη Super League έφτασε ο Πανσερραϊκός και παραμένει τελευταίος, αλλά πλέον βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι της σωτηρίας. Η Κηφισιά είναι στην 8η θέση με 19 βαθμούς και ακόμα παραμένει εκτός του γκρουπ υποβιβασμού.