ΠΑΟΚ: Αποχαιρέτησε Πέλκα με συγκινητικό video! “Δεν είναι αντίο, είναι εις το επανιδείν”

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Πέλκα με ένα συγκινητικό βίντεο. Από την Ακαδημία του “δικέφαλου του Βορρά” ως τα τρία Κύπελλα και το αήττητο πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ πόσταρε στα social media που διατηρεί ένα συγκινητικό video για τον Δημήτρη Πέλκα, με αναφορά σε όλη την πορεία του στους Θεσσαλονικείς, στέλνοντας παράλληλα και ένα μήνυμα προς τη Φενέρμπαχτσε.

Πέλκας: Ο λόγος που άφησε τον ΠΑΟΚ και ο… ρόλος του Μπακασέτα

«Δεν είναι αντίο, είναι εις το επανιδείν. Σε ευχαριστούμε που έκανες τα παιδιά των ακαδημιών του ΠΑΟΚ να πιστεύουν ότι τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Αγαπητή Φενέρμπαχτσε, σε παρακαλούμε να τον προσέχεις» αναφέρει ο “δικέφαλος του Βορρά”.

It's not a goodbye. It's see you again #TheJoker. Thank you for making PAOK Academy kids believe that dreams do come true. #PAOK #RiseUp Dear @Fenerbahce please take care of him. pic.twitter.com/dquIWTysLZ