ΠΑΟΚ: Εξώδικο από Θανάση Χατζόπουλο στον Τέλη Μυστακίδη

Η κίνηση του πρώην προέδρου της ΚΑΕ προς την εταιρεία συμφερόντων του Τέλη Μυστακίδη
Στην αποστολή εξώδικου κατά της εταιρείας συμφερόντων του Τέλη Μυστακίδη που ανέλαβε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, προέβη ο Θανάσης Χατζόπουλος.

Ως εγγυητής της σύμβασης που υπογράφηκε από τον ίδιο, τον Βαγγέλη Γαλατσοπουλο και τον Ηλία Βιολίδου για τη μεταβίβαση των μετοχών προς τον κ. Μυστακίδη, ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε αυτή την ενέργεια καθώς μέχρι τις 15 του μήνα έπρεπε να εξοφληθούν όλες οι οφειλές ομάδας προς τους πιστωτές της, κάτι το οποίο δεν συνέβη.

Στη σύμβαση που υπογράφτηκε, αναφέρεται ρητά ότι ο Τέλης Μυστακίδης αποδέχεται και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα το σύνολο των χρεών 4 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία και οφείλει να αποπληρώσει μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Έτσι λοιπόν, μιας και η ημερομηνία αποπληρωμής των χρεών πέρασε, ο Θανάσης Χατζόπουλος έστειλε εξώδικο ώστε να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.

