ΠΑΟΚ: Επιστροφή στις προπονήσεις με ατομικό για Γιακουμάκη και Πέλκα

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία ενόψει της νέας χρονιάς, με τους Γιακουμάκη, Πέλκα, Μιχαηλίδη, Σάστρε, Λόβρεν και Παβλένκα να μένουν εκτός προγράμματος.

Οι πέντε πρώτοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Παβλένκα συνέχισε τη θεραπεία του μετά τον τραυματισμό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που θα του στερήσει την παρουσία στα πρώτα ματς του 2026 με τον ΠΑΟΚ.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Οι διακοπές των Χριστουγέννων ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας (29.12) στη Νέα Μεσημβρία κι έπιασε αμέσως δουλειά ενόψει επανέναρξης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε τουρνουά τριών ομάδων. Οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης, Σάστρε και Λόβρεν έκαναν ατομικό στο γήπεδο, ενώ ο Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκε σε θεραπεία. Την Τρίτη (30.12) η ομάδα θα προπονηθεί στις 11:00.