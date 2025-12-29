Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Επιστροφή στις προπονήσεις με ατομικό για Γιακουμάκη και Πέλκα

Την επιστροφή των τραυματιών περιμένει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ για το 2026
Πέλκας και Γιακουμάκης στο Λιλ - ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πέλκας και Γιακουμάκης στο Λιλ - ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία ενόψει της νέας χρονιάς, με τους Γιακουμάκη, Πέλκα, Μιχαηλίδη, Σάστρε, Λόβρεν και Παβλένκα να μένουν εκτός προγράμματος.

Οι πέντε πρώτοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Παβλένκα συνέχισε τη θεραπεία του μετά τον τραυματισμό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που θα του στερήσει την παρουσία στα πρώτα ματς του 2026 με τον ΠΑΟΚ.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Οι διακοπές των Χριστουγέννων ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας (29.12) στη Νέα Μεσημβρία κι έπιασε αμέσως δουλειά ενόψει επανέναρξης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε τουρνουά τριών ομάδων. Οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης, Σάστρε και Λόβρεν έκαναν ατομικό στο γήπεδο, ενώ ο Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκε σε θεραπεία. Την Τρίτη (30.12) η ομάδα θα προπονηθεί στις 11:00.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
256
132
122
104
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo