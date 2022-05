Στη Νορβηγία αναφέρουν ότι ο Ιβάν Νάσμπεργκ της Βαλερέγκα ταξιδεύει ήδη για την Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο 26χρονος αμυντικός φέρεται εδώ και καιρό να έχει συμφωνήσει με το “Δικέφαλο του Βορρά” ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και πλέον τα ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι έφθασε η ώρα και για τις υπογραφές.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ουντ-Σάαντα του τηλεοπτικού δικτύου, TV2, έγραψε στο twitter τα εξής: «Ο Ιβάν Νάσμπεργκ ταξιδεύει στην Ελλάδα την Τρίτη για να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ Εκεί αγωνιζόταν και ο Άντριαν Νίλσεν Περέιρα πριν πάει στην Ρόζενμποργκ. Ο Νάσμπεργκ έχει συμβόλαιο με τη Βαλερένγκα έως τις 31 Ιουλίου».

🚨 Opplysninger til TV 2: Ivan Näsberg reiser tirsdag til Hellas for å gjennomføre den medisinske testen og signere for Thessaloniki-klubben PAOK. Samme klubb som Adrian Nilsen Pereira spilte for før han dro til Rosenborg. Näsberg har kontrakt med Vålerenga til 31. juli. pic.twitter.com/9XLDOWSOjR