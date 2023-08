“Βόμβα” από τον διάσημο ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο, καθώς υποστηρίζει ότι η Αλ Καλίτζ από τη Σαουδική Αραβία, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κάλεντ Νάρεϊ.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προσπάθειά για ενίσχυσή του στο τέλος της μετεγγραφικής περιόδου, αλλά είναι πλέον πιθανό να ψάξει για αντικαταστάτη και του Κάλεντ Νάρεϊ, ο οποίος είχε πέρυσι 8 γκολ και 11 ασίστ με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ιταλού, η Αλ Καλίτζ θέλει να ολοκληρώσει άμεσα τη μετεγγραφή, καθώς δίνει “μάχη” για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Λίγκας.

Understand Al Khaleej are in advanced talks to sign Khaled Narey from PAOK — negotiations are underway 🇸🇦🇩🇪



