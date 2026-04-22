ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο 79-73: Ο Δικέφαλος έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup με φοβερό Μπέβερλι

Ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του FIBA Europe Cup είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε εντός έδρας της Μπιλμπάο με 79-73 και καλείται να υπερασπιστεί την επόμενη Τετάρτη (29/4/2026) στην Ισπανία το +6 του πρώτου τελικού, προκειμένου να σηκώσει την ευρωπαϊκή κούπα.

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Μπέβερλι και Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ “λύγισε” την Μπιλμπάο στο κατάμεστο Παλατάκι κι έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup.

Οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στη χώρα των Βάσκων την επόμενη Τετάρτη, προκειμένου να υπερασπιστούν το +6 του πρώτου αγώνα. Σε περίπτωση νίκης ή ήττας μέχρι 5 πόντους, ο Δικέφαλος του Βορρά θα στεφθεί πρωταθλητής.

Αν ηττηθεί με 6 πόντους, τότε ο δεύτερος τελικός θα οδηγηθεί στην παράταση.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με το ίδιο σκορ (79-73) και τον πρώτο ημιτελικό με τη Μούρθια και τελικά κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην Ισπανία.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη ήταν ο κορυφαίος για τον Δικέφαλο του Βορρά, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Μπριν Ταϊρί με 21 πόντους και 7 ασίστ, παρότι ήταν άστοχος από την περιφέρεια (2/10 τρίποντα). Εξαιρετικός και ο Μουρ στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 12 πόντους (47-35) στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ωστόσο οι Νταρούν Χίλιαρντ και Τζάστιν Τζαγουόρσκι μείωσαν τη διαφορά και κράτησαν ζωντανή την κάτοχο του τροπαίου ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι για τρία δεκάλεπτα, ωστόσο η Μπιλμπάο αντεπιτέθηκε στην τέταρτη περίοδο.

Με σερί 6-0, πλησίασε σε απόσταση αναπνοής (60-59), την ώρα που οι Χίλιαρντ και Τζαγουόρσκι ανέβασαν στροφές και συνέχισαν να πιέζουν τον ΠΑΟΚ (71-70, 35’30”).

Μουρ και Μπέβερλι έγραψαν το 75-70 με 3’13” να απομένουν για το τέλος, ενώ ο Ντιμσά σκόραρε από κοντά για το 77-72 στα 39’03”. Στο τέλος, ο Ταϊρί έγραψε το 79-73, ενώ ο Τζαγουόρσκι δεν μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά στο φινάλε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73.

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 5 (1), Μέλβιν 5 (1/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ταϊρί 21 (7/9 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ασίστ), Κόνιαρης, Ομορούγι 4 (6 ριμπάουντ), Περσίδης, Μπέβερλι 24 (4/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Φίλλιος 2, Μουρ 11 (1/1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 2 λάθη), Ντιμσά 7 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη).

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Πονσαρνάου): Νορμάντας 4 (1), Φρέι 5 (1), Τζαγουόρσκι 24 (7/13 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 1/2 βολές), Κράμπελι 3 (1), Χίλιαρντ 19 (5/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπαγκαγιόκο 5, Πέτρασεκ, Πάντζαρ 6 (1/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Φοντ, Χλίνασον 7 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 20/30 δίποντα, 11/31 τρίποντα, 6/7 βολές, 39 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 9 επιθετικά), 17 ασίστ, 18 φάουλ, 16 λάθη, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπιλμπάο: 18/41 δίποντα, 8/29 τρίποντα, 13/19 βολές, 35 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 14 επιθετικά), 13 ασίστ, 17 φάουλ, 6 λάθη, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ.