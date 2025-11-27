Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπραν: Το γκολ του Ιβάνουσετς για το 1-0 στην Τούμπα

Προβάδισμα νίκης πήρε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Ο Ιβάνουσετς πανηγυρίζει για το γκολ του ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο Ιβάνουσετς πανηγυρίζει για το γκολ του ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Λούκα Ιβανούσετς να δίνει το προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς.

Με την Μπραν να χάνει πέναλτι στο ξεκίνημα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ “κυριάρχησε” στη συνέχεια της αναμέτρησης και έχασε πλήθος ευκαιριών, μέχρι να λύσει το… γόρδιο δεσμό ο Λούκα Ιβάνουσετς, με ωραίο πλασέ από κοντά.

Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν έτσι το γκολ που έψαχναν και έκαναν ένα σημαντικό βήμα για μία ακόμη νίκη τους στη φετινή League Phase του Europa League.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Ιβάνουσετς στο φετινό Europa League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
77
64
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo