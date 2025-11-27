ΠΑΟΚ – Μπραν: Το γκολ του Ιβάνουσετς για το 1-0 στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Λούκα Ιβανούσετς να δίνει το προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς.

Με την Μπραν να χάνει πέναλτι στο ξεκίνημα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ “κυριάρχησε” στη συνέχεια της αναμέτρησης και έχασε πλήθος ευκαιριών, μέχρι να λύσει το… γόρδιο δεσμό ο Λούκα Ιβάνουσετς, με ωραίο πλασέ από κοντά.

Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν έτσι το γκολ που έψαχναν και έκαναν ένα σημαντικό βήμα για μία ακόμη νίκη τους στη φετινή League Phase του Europa League.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Ιβάνουσετς στο φετινό Europa League.