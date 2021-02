ΠΑΟΚ: Ο Τζόλης «λάμπει», τον «τσεκάρουν» Γιουνάιτεντ και Ντόρτμουντ

Το «wander kid» του ΠΑΟΚ, Χρήστος Τζόλης, κάνει απίστευτα πράγματα σε κάθε του εμφάνιση και φαίνεται πως τράβηξε τα βλέμματα ισχυρών ευρωπαϊκών ομάδων.

Έχοντας 15 γκολ και 8 ασίστ τη φετινή σεζόν, ο Χρήστος Τζόλης έχει καταφέρει να… εκτοξεύσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Ο 19χρονος διεθνής επιθετικός του ΠΑΟΚ «λάμπει» όλο και περισσότερο, με το κασέ του –πλέον- να ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει η βρετανική ιστοσελίδα «teamtalk.com», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μία από τις ομάδες που έχει στο «ραντάρ» της τον Χρήστο Τζόλη, ενόψει της καλοκαιρινής μετεγγραφικής περιόδου, ενώ και η Μπορούσια Ντόρτμουντ παρακολουθεί τον νεαρό άσο.

Man Utd are looking to snap up Europe’s best young talent, with another top-rated talent now on their radar… 👀https://t.co/84LAEoDIwh