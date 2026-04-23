ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Βρύζας και Μαχλάς θα μεταφέρουν το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Πανθεσσαλικό

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό (25.04.2026, 20:30, Newsit.gr), με φόντο το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα έχουν ένα γεμάτο πρόγραμμα την Παρασκευή. Πρώτοι που θα πατήσουν τον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού θα είναι οι ποδοσφαιριστές των Κρητικών, με την προπόνησή τους να είναι προγραμματισμένη για τις 17:30.

Θα ακολουθήσει στις 18:45 η κοινή συνέντευξη Τύπου. Οι Λουτσέσκου και Ζίβκοβιτς θα εκπροσωπήσουν τον ΠΑΟΚ και οι Κόντης και Λαμπρόπουλος τον ΟΦΗ. Στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό η τελευταία προπόνηση του Δικεφάλου.

Πέρα από το πρόγραμμα των δυο ομάδων, μέχρι την έναρξη του τελικού, έχει γίνει γνωστό και το όνομα των προσώπων -ένα από κάθε ομάδα- που θα μεταφέρουν το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στον αγωνιστικό χώρο, πριν τη “σέντρα” του αγώνα.

Μιλάμε για δυο παλαίμαχους επιθετικούς που υπήρξαν και συμπαίκτες στην Εθνική Ελλάδας! Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αυτός θα είναι ο Ζήσης Βρύζας, που αγωνίστηκε στον σύλλογο από το 1996 έως το 2000, στην πρώτη του θητεία, ενώ επέστρεψε τη σεζόν 2007/08, κλείνοντας την καριέρα του (αργότερα, είχε και πόστο στην ομάδα).

Από την πλευρά του ΟΦΗ, αυτήν την τιμή θα έχει ο Νίκος Μαχλάς. Ο Κρητικός παλαίμαχος επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του στους Κρητικούς, έως ότου μετέβη στην Ολλανδία και τη Φίτεσε το καλοκαίρι του 1996, γράφοντας ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με την κατάκτηση του “Χρυσού Παπουτσιού” τη σεζόν 1997/98, σκοράροντας 34 γκολ σε 32 ματς.

Ο Μαχλάς επέστρεψε στον ΟΦΗ το 2004 και παρέμεινε εκεί, έως το 2006. Μετά από χρόνια διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα και πρόεδρος της ομάδας.